Giriş Tarihi: 31.01.2025 18:58
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025
18:58
Son dakika haberi: Galatasaray'a Morata şoku! Transferde sıcak gelişme...
Son dakika haberi: Avrupa Ligi'nde play-off etabına kalan Galatasaray bir yandan da Süper Lig'de 3. kez şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. Mauro Icardi'nin sakatlığı sonrası santrfor bölgesine yeni bir yıldız hamlesi yapmak isteyen sarı-kırmızılılar İtalyan devi Milan'da forma giyen Alvaro Morata ile el sıkışmıştı. Buna göre İtalyan basınından bu transferle alakalı sıcak bir gelişme paylaşıldı. İşte transferin detayları...