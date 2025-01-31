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Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray'a Morata şoku! Transferde sıcak gelişme...
Giriş Tarihi: 31.01.2025 18:58 Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 18:58

Son dakika haberi: Galatasaray'a Morata şoku! Transferde sıcak gelişme...

Son dakika haberi: Avrupa Ligi'nde play-off etabına kalan Galatasaray bir yandan da Süper Lig'de 3. kez şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. Mauro Icardi'nin sakatlığı sonrası santrfor bölgesine yeni bir yıldız hamlesi yapmak isteyen sarı-kırmızılılar İtalyan devi Milan'da forma giyen Alvaro Morata ile el sıkışmıştı. Buna göre İtalyan basınından bu transferle alakalı sıcak bir gelişme paylaşıldı. İşte transferin detayları...

Son dakika haberi: Galatasaray’a Morata şoku! Transferde sıcak gelişme...

UEFA Avrupa Ligi'ndeki son sınavında Ajax'a mağlup olan Galatasaray ilk 8 şansını kaybetmiş ve play-off etabına kalmıştı.

Son dakika haberi: Galatasaray’a Morata şoku! Transferde sıcak gelişme...

Sarı-kırmızılılar, AZ Alkmaar ile eşleşirken Avrupa serüvenini sonuna kadar sürdürmek istiyor.

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Son dakika haberi: Galatasaray’a Morata şoku! Transferde sıcak gelişme...

Süper Lig'de de 6 puan farkla liderliğini sürdüren Galatasaray'da bir yandan da transfer çalışmaları sürüyor. İlk olarak Ahmed Kutucu'yu transfer eden Cimbom bu kez dünya yıldızı golcü Alvaro Morata için Milan ile söz kesmişti.

Son dakika haberi: Galatasaray’a Morata şoku! Transferde sıcak gelişme...

TRANSFERDE PÜRÜZ ÇIKTI

Galatasaray, hem Milan hem de Morata ile el sıkışmış ve yıldız golcüyü kısa sürede İstanbul'a getirerek resmi imzayı atmayı planlıyordu.

Son dakika haberi: Galatasaray’a Morata şoku! Transferde sıcak gelişme...

Buna karşın Cimbom'un ses getirecek transfer hamlesinde sıcak bir gelişme yaşandı.

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