Giriş Tarihi: 07.09.2024 16:03
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024
16:04
SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray'a Osimhen şoku! Devre arasında gidebileceği takımı açıkladılar
Son dakika Galatasaray haberi: Son iki yılın şampiyonu Galatasaray, Victor Osimhen transferiyle dünyada büyük ses getirmişti. The Guardian gazetesi, Sarı-Kırmızılı taraftarların bir an önce sahada görmek istediği Nijeryalı golcüyle ilgili çarpıcı bir haberi manşetine taşıdı. Haberde Osimhen'in ocak ayında Galatasaray'dan ayrılıp Premier Lig devine gidebileceği belirtildi. İşte son dakika haberinin detayları...