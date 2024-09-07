Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray'a Osimhen şoku! Devre arasında gidebileceği takımı açıkladılar
Giriş Tarihi: 07.09.2024 16:03 Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 16:04

SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray'a Osimhen şoku! Devre arasında gidebileceği takımı açıkladılar

Son dakika Galatasaray haberi: Son iki yılın şampiyonu Galatasaray, Victor Osimhen transferiyle dünyada büyük ses getirmişti. The Guardian gazetesi, Sarı-Kırmızılı taraftarların bir an önce sahada görmek istediği Nijeryalı golcüyle ilgili çarpıcı bir haberi manşetine taşıdı. Haberde Osimhen'in ocak ayında Galatasaray'dan ayrılıp Premier Lig devine gidebileceği belirtildi. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray’a Osimhen şoku! Devre arasında gidebileceği takımı açıkladılar

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın Napoli'den transfer ettiği Victor Osimhen henüz sahaya çıkmadan gündeme oturdu. İngiliz The Guardian gazetesi, sezon sonuna kadar Aslan'a imza atan Nijeryalı golcünün ocak ayında gidebileceği takımı duyurdu. İşte tüm detaylar...

SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray’a Osimhen şoku! Devre arasında gidebileceği takımı açıkladılar

Galatasaray'a imza atarak tüm dünyada büyük ses getiren Victor Osimhen ile ilgili çarpıcı bir iddia geldi...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray’a Osimhen şoku! Devre arasında gidebileceği takımı açıkladılar

Napoli'de kadro dışı bırakılan Victor Osimhen'i kadrosuna katan Sarı-Kırmızılılar, Nijeryalı golcüsünü ocak ayında kaybedebilir.

SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray’a Osimhen şoku! Devre arasında gidebileceği takımı açıkladılar

Sarı-Kırmızılılar'ın, İtalyan ekibi ve oyuncuyla yaptığı anlaşmada herhangi bir fesih maddesinin olmadığı biliniyordu.

SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray’a Osimhen şoku! Devre arasında gidebileceği takımı açıkladılar

Fakat İngiltere'nin önde gelen gazetesi The Guardian, Osimhen'in yeni yılda Cim-Bom'dan ayrılabileceğini yazdı.

SON DAKİKA