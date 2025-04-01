Giriş Tarihi: 01.04.2025 15:26
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025
15:30
Son dakika haberi: Galatasaray'a transferde dünya yıldızı! Osimhen'den sonra...
Son dakika haberi: Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren ve Türkiye Kupası'nda da yoluna devam eden Galatasaray, önümüzdeki sezonun kadro çalışmalarına başladı. Hücum hattına takviye yapmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, Osimhen'den sonra yine dünyaca ünlü bir yıldızı listesine aldı. Cimbom'un istediği futbolcuyu İspanyollar duyurdu. İşte haberin detayları...