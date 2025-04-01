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Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray'a transferde dünya yıldızı! Osimhen'den sonra...
Giriş Tarihi: 01.04.2025 15:26 Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 15:30

Son dakika haberi: Galatasaray'a transferde dünya yıldızı! Osimhen'den sonra...

Son dakika haberi: Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren ve Türkiye Kupası'nda da yoluna devam eden Galatasaray, önümüzdeki sezonun kadro çalışmalarına başladı. Hücum hattına takviye yapmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, Osimhen'den sonra yine dünyaca ünlü bir yıldızı listesine aldı. Cimbom'un istediği futbolcuyu İspanyollar duyurdu. İşte haberin detayları...

Son dakika haberi: Galatasaray’a transferde dünya yıldızı! Osimhen’den sonra...

Süper Lig'in lideri Galatasaray'da kupada oynanacak Fenerbahçe maçını kazanarak ligdeki Beşiktaş yenilgisini unutturmak istiyor.

Son dakika haberi: Galatasaray’a transferde dünya yıldızı! Osimhen’den sonra...

Her iki kulvarda da şampiyonluk hedefleyen sarı-kırmızılılar, önümüzdeki sezonun kadro planlamalarına da hız verdi.

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Son dakika haberi: Galatasaray’a transferde dünya yıldızı! Osimhen’den sonra...

Teknik direktör Okan Buruk liderliğinde çalışmalarına devam eden Cimbom, hücum bölgesine yine yıldız isimleri transfer etmeyi hedefliyor.

Son dakika haberi: Galatasaray’a transferde dünya yıldızı! Osimhen’den sonra...

İspanyol basını, Galatasaray'ın yaz transfer sezonu için peşinde olduğu yıldızı ve transferin detaylarını duyurdu.

Son dakika haberi: Galatasaray’a transferde dünya yıldızı! Osimhen’den sonra...

Habere göre, gelecek sezonun kadrosunu planlamaya başlayan Galatasaray, yaz transfer döneminde Joao Felix'i kadrosuna katmak istiyor.