Giriş Tarihi: 04.09.2024 12:04
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024
12:04
Son dakika haberi: Galatasaray'da 2 ayrılık birden! Yeni takımlarını duyurdular...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de 3'te 3 yapan Galatasaray, son yılların en flaş transferine imza atarak Victor Osimhen'i kadrosuna kattı. Cimbom, kontenjanında yer açmak adına kadrosuna düşünmediği oyuncularla yollarını ayırmaya devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk'un planlarına yer almayan 2 oyuncu ile yollar ayrılıyor. Galatasaray'da düşünülmeyen oyuncuların yeni takımları da belli oldu.