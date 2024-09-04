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Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray'da 2 ayrılık birden! Yeni takımlarını duyurdular...
Giriş Tarihi: 04.09.2024 12:04 Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 12:04

Son dakika haberi: Galatasaray'da 2 ayrılık birden! Yeni takımlarını duyurdular...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de 3'te 3 yapan Galatasaray, son yılların en flaş transferine imza atarak Victor Osimhen'i kadrosuna kattı. Cimbom, kontenjanında yer açmak adına kadrosuna düşünmediği oyuncularla yollarını ayırmaya devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk'un planlarına yer almayan 2 oyuncu ile yollar ayrılıyor. Galatasaray'da düşünülmeyen oyuncuların yeni takımları da belli oldu.

Son dakika haberi: Galatasaray’da 2 ayrılık birden! Yeni takımlarını duyurdular...

Trendyol Süper Lig'de 3'te 3 yapan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Cimbom'da 2 oyuncuyla yollar ayrılıyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi: Galatasaray’da 2 ayrılık birden! Yeni takımlarını duyurdular...

Son yılların en flaş transferine imza atan Cimbom, ünlü golcü Victor Osimhen'i kadrosuna katarak tüm dünyada adından söz ettirdi.

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Son dakika haberi: Galatasaray’da 2 ayrılık birden! Yeni takımlarını duyurdular...

Galatasaray, Nijeryalı yıldızı kiralık olarak kadrosuna kattı. Ancak iddialara göre Osimhen, Ocak ayında kendisine istediği bir takımdan teklif gelmesi halinde gidebileceği bir madde koydurdu.

Son dakika haberi: Galatasaray’da 2 ayrılık birden! Yeni takımlarını duyurdular...

Yıldız oyuncuları kadrosuna katan Galatasaray'da diğer yandan kadroda düşünülmeyen oyuncularla da yollar ayrılıyor.

Son dakika haberi: Galatasaray’da 2 ayrılık birden! Yeni takımlarını duyurdular...

TAYLAN ANTALYALI İLE YOLLAR AYRILIYOR

Galatasaray'da Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Taylan Antalyalı ile yolların ayrılmasına karar verildi.

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