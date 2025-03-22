Giriş Tarihi: 22.03.2025 22:08
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025
22:15
Son dakika haberi: Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi flaş gelişme! Yıldız futbolcudan iyi haber...
Son dakika haberi: Süper Lig'in lideri Galatasaray, ligde ve kupada zorlu bir dönemece girmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı takımda kritik viraj öncesi sakatlığı bulunan Ismail Jakobs ve milli takımlarda sakatlık yaşayan Yunus Akgün, Davinson Sanchez ve Alvaro Morata'nın durumları belli oldu. Öte yandan Jakobs'un Beşiktaş derbisinde oynayıp oynamayacağı da belli oldu. İşte haberin detayları…