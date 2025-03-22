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Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi flaş gelişme! Yıldız futbolcudan iyi haber...
Giriş Tarihi: 22.03.2025 22:08 Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 22:15

Son dakika haberi: Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi flaş gelişme! Yıldız futbolcudan iyi haber...

Son dakika haberi: Süper Lig'in lideri Galatasaray, ligde ve kupada zorlu bir dönemece girmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı takımda kritik viraj öncesi sakatlığı bulunan Ismail Jakobs ve milli takımlarda sakatlık yaşayan Yunus Akgün, Davinson Sanchez ve Alvaro Morata'nın durumları belli oldu. Öte yandan Jakobs'un Beşiktaş derbisinde oynayıp oynamayacağı da belli oldu. İşte haberin detayları…

Son dakika haberi: Galatasaray’da Beşiktaş derbisi öncesi flaş gelişme! Yıldız futbolcudan iyi haber...

Süper Lig'in 29.haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk önderliğinde derbiye hazırlanıyor.

Son dakika haberi: Galatasaray’da Beşiktaş derbisi öncesi flaş gelişme! Yıldız futbolcudan iyi haber...

Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan oyuncuların derbiye yetişip yetişmeyeceği ise merak ediliyor.

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Son dakika haberi: Galatasaray’da Beşiktaş derbisi öncesi flaş gelişme! Yıldız futbolcudan iyi haber...

Cimbom'da uzun süredir sakatlığı bulunan Ismail Jakobs ile milli takımlarda sakatlık yaşayan Yunus Akgün, Alvaro Morata, Davinson Sanchez'in son durumları belli oldu.

Son dakika haberi: Galatasaray’da Beşiktaş derbisi öncesi flaş gelişme! Yıldız futbolcudan iyi haber...

Brezilya maçına 11'de başlayan Davinson Sanchez, rakibiyle yaşadığı çarpışmanın ardından tedbiren oyundan alınmıştı.

Son dakika haberi: Galatasaray’da Beşiktaş derbisi öncesi flaş gelişme! Yıldız futbolcudan iyi haber...

Kolombiya teknik direktörü Lorenzo, tecrübeli savunma oyuncusunda ciddi bir durum olmadığını aktardı.