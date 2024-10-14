Son dakika haberi: Galatasaray'da bir devir sona eriyor! Muslera için bomba yorum: "Yenilen her golde..."

LEVENT TÜZEMEN: YENİ KALECİYİ MUSLERA SEÇSİN

Muslera, G.Saray tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Uruguaylı kaleci sayısız kupalar kazandı. 7 lig şampiyonluğu yaşadı. Galatasaray'da bu zamana kadar yabancı olarak böyle dev başarıya imza atmış başka biri yok.