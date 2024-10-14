Giriş Tarihi: 14.10.2024 07:23
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024
07:23
Son dakika haberi: Galatasaray'da bir devir sona eriyor! Muslera için bomba yorum: "Yenilen her golde..."
Son dakika haberi: Bu sezon ligde namağlup yoluna devam eden Galatasaray'da gözler bir anda kaleci Fernando Muslera'ya çevirdi. Okan Buruk'un "Muslera sezon sonunda ülkesine gitmek istiyor" sözleri sonrası Galatasaray'ın yeni kalecisi kim olacak sorusu gündeme geldi. SABAH Spor yazarları Ömer Üründül, Bülent Timurlenk ve Levent Tüzemen, Uruguaylı kaleci için çok çarpıcı yorumlar yaptı.