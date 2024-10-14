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Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray'da bir devir sona eriyor! Muslera için bomba yorum: "Yenilen her golde..."
Giriş Tarihi: 14.10.2024 07:23 Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 07:23

Son dakika haberi: Galatasaray'da bir devir sona eriyor! Muslera için bomba yorum: "Yenilen her golde..."

Son dakika haberi: Bu sezon ligde namağlup yoluna devam eden Galatasaray'da gözler bir anda kaleci Fernando Muslera'ya çevirdi. Okan Buruk'un "Muslera sezon sonunda ülkesine gitmek istiyor" sözleri sonrası Galatasaray'ın yeni kalecisi kim olacak sorusu gündeme geldi. SABAH Spor yazarları Ömer Üründül, Bülent Timurlenk ve Levent Tüzemen, Uruguaylı kaleci için çok çarpıcı yorumlar yaptı.

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Son dakika haberi: Galatasaray’da bir devir sona eriyor! Muslera için bomba yorum: Yenilen her golde...

Trendyol Süper Lig'de yoluna namağlup bir şekilde devam eden Galatasaray'da gündem Muslera... Okan Buruk'un "Muslera sezon sonunda ülkesine gitmek istiyor" sözleri sonrası Galatasaray'ın yeni kalecisi kim olacak sorusu gündeme geldi.

Son dakika haberi: Galatasaray’da bir devir sona eriyor! Muslera için bomba yorum: Yenilen her golde...

SABAH Spor yazarları Ömer Üründül, Bülent Timurlenk ve Levent Tüzemen, 2011 yılında Lazio'dan transfer edilen Uruguaylı kaleci için çok çarpıcı yorumlar yaptı.

Soru: Okan Buruk, Muslera'nın sene sonunda ülkesine döneceğini söyledi. Galatasaray, efsane kalecinin yerine arayışlara hemen başlamalı mı?

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Son dakika haberi: Galatasaray’da bir devir sona eriyor! Muslera için bomba yorum: Yenilen her golde...

LEVENT TÜZEMEN: YENİ KALECİYİ MUSLERA SEÇSİN

Muslera, G.Saray tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Uruguaylı kaleci sayısız kupalar kazandı. 7 lig şampiyonluğu yaşadı. Galatasaray'da bu zamana kadar yabancı olarak böyle dev başarıya imza atmış başka biri yok.

Son dakika haberi: Galatasaray’da bir devir sona eriyor! Muslera için bomba yorum: Yenilen her golde...

"YENİ KALECİ DEVRE ARASINDA GELİP..."

Dursun Özbek ve yönetimi, hocaları Okan Buruk'la birlikte Muslera'nın yerine alınacak oyuncu için çalışmalara başlamalı. Hatta yeni kaleci devre arasında gelip Muslera ile birlikte antrenmanlara katılmalı.

Son dakika haberi: Galatasaray’da bir devir sona eriyor! Muslera için bomba yorum: Yenilen her golde...

Muslera sadece başarılarıyla ön plana çıkmadı. Çalışkanlığı, karakteri, aile hayatıyla da iz bıraktı ve örnek oldu. Yönetim, Muslera'nın karakter özelliklerine sahip kaleciyi belirlemeli, gerekirse 38 yaşındaki eldivenden kaleci seçimi konusunda da destek almalı.

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