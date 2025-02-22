Giriş Tarihi: 22.02.2025 17:35
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025
17:38
Son dakika haberi: Galatasaray'da derbi öncesi beklenen haber! Dev maçı stadyumda izleyecek...
Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar'a elenen Galatasaray, tüm odağını ligde oynayacağı Fenerbahçe derbisine çevirdi. Süper Lig'de namağlup serisini sürdüren sarı-kırmızılılar, ezeli rakibini mağlup ederek puan farkını açmak istiyor. Bu gelişmelerin ardından Cimbom'da derbi öncesi beklenen haber geldi. Yıldız isim kritik maç öncesi Türkiye'ye gelecek ve mücadeleyi stadyumdan izleyecek. İşte detaylar...