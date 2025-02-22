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Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray'da derbi öncesi beklenen haber! Dev maçı stadyumda izleyecek...
Giriş Tarihi: 22.02.2025 17:35 Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 17:38

Son dakika haberi: Galatasaray'da derbi öncesi beklenen haber! Dev maçı stadyumda izleyecek...

Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar'a elenen Galatasaray, tüm odağını ligde oynayacağı Fenerbahçe derbisine çevirdi. Süper Lig'de namağlup serisini sürdüren sarı-kırmızılılar, ezeli rakibini mağlup ederek puan farkını açmak istiyor. Bu gelişmelerin ardından Cimbom'da derbi öncesi beklenen haber geldi. Yıldız isim kritik maç öncesi Türkiye'ye gelecek ve mücadeleyi stadyumdan izleyecek. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Galatasaray’da derbi öncesi beklenen haber! Dev maçı stadyumda izleyecek...

Trendyol Süper Lig'de namağlup serisini sürdüren Galatasaray'da artık tüm gözler Fenerbahçe derbisine çevrildi.

Son dakika haberi: Galatasaray’da derbi öncesi beklenen haber! Dev maçı stadyumda izleyecek...

Sarı-kırmızılı takım, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a ilk maçta 4-1 mağlup oldu. İkinci maçta rakibiyle sahasında 2-2 kalan Aslan, turnuvaya veda etti.

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Son dakika haberi: Galatasaray’da derbi öncesi beklenen haber! Dev maçı stadyumda izleyecek...

Galatasaray'da takımın performansı taraftarlar tarafından eleştiri alırken cimbom, tüm odağını Fenerbahçe maçına çevirdi.

Son dakika haberi: Galatasaray’da derbi öncesi beklenen haber! Dev maçı stadyumda izleyecek...

YENİLER SAHNEYE ÇIKACAK

Sarı-kırmızılı takımda UEFA Avrupa Ligi'ne yazılamayan yeni transferlerin derbide sahada olması bekleniyor.

Son dakika haberi: Galatasaray’da derbi öncesi beklenen haber! Dev maçı stadyumda izleyecek...

Aslan'ın devre arasında kadrosuna kattığı Frankowski, Lemina, Eren Elmalı ve Ahmed Kutucu gibi isimler Fenerbahçe maçında forma giyeyecek.

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