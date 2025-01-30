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Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray’da flaş transfer harekatı! Davinson Sanchez'in arkadaşının ismi Okan Buruk’un masasında…
Giriş Tarihi: 30.01.2025 14:04 Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 14:10

Son dakika haberi: Galatasaray’da flaş transfer harekatı! Davinson Sanchez'in arkadaşının ismi Okan Buruk’un masasında…

Son dakika haberi: Süper Lig'in lideri Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam deplasmanda Ajax ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılarda bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Çalışmalara hız veren Cimbom, hücumun ardından savunma bölgesine de takviye yapacak. Bu doğrultuda sürpriz bir futbolcunun transferde adı geçiyor. İşte flaş haberin detayları...

Son dakika haberi: Galatasaray’da flaş transfer harekatı! Davinson Sanchez’in arkadaşının ismi Okan Buruk’un masasında…

UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam Hollanda devi Ajax'a konuk olacak Galatasaray, transfere hız verdi.

Son dakika haberi: Galatasaray’da flaş transfer harekatı! Davinson Sanchez’in arkadaşının ismi Okan Buruk’un masasında…

Sarı-kırmızılılar, ilk transferini Eyüpspor'dan Ahmed Kutucu'yu kadrosuna dahil ederek gerçekleştirdi.

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Son dakika haberi: Galatasaray’da flaş transfer harekatı! Davinson Sanchez’in arkadaşının ismi Okan Buruk’un masasında…

Kutucu, ligde Konyaspor ile oynanan mücadelenin 70.dakikasında oyuna girdi ve takımdaki ilk sürelerini aldı.

Son dakika haberi: Galatasaray’da flaş transfer harekatı! Davinson Sanchez’in arkadaşının ismi Okan Buruk’un masasında…

Cimbom, hücumun ardından savunma bölgesini güçlendirmek için harekete geçti.

Son dakika haberi: Galatasaray’da flaş transfer harekatı! Davinson Sanchez’in arkadaşının ismi Okan Buruk’un masasında…

STOPERDE SAYIYI ARTIRMAK İSTİYOR

Stoperde Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı ve Victor Nelsson'u kullanan Galatasaray, sayıyı artırmak istiyor.

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