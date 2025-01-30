Giriş Tarihi: 30.01.2025 14:04
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025
14:10
Son dakika haberi: Galatasaray’da flaş transfer harekatı! Davinson Sanchez'in arkadaşının ismi Okan Buruk’un masasında…
Son dakika haberi: Süper Lig'in lideri Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam deplasmanda Ajax ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılarda bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Çalışmalara hız veren Cimbom, hücumun ardından savunma bölgesine de takviye yapacak. Bu doğrultuda sürpriz bir futbolcunun transferde adı geçiyor. İşte flaş haberin detayları...