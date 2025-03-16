Giriş Tarihi: 16.03.2025 18:00
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025
18:19
Son dakika haberi: Galatasaray'da flaş Yunus Akgün gelişmesi! Beklenen hamle geldi...
Son dakika haberi: Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışı veren Galatasaray, Cuma günü Antalyaspor'u 4-0 yenerek milli araya moralli girdi. Öte yandan Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, transferde de kolları sıvadı. Kadroya yapılacak eklemelerin yanı sıra iç transferde de hareketlilik başladı. Bir süredir sözleşme konusunda belirsizlik yaşayan Yunus Akgün hakkında da flaş bir gelişme yaşandı. İşte haberin detayları…