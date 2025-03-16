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Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray'da flaş Yunus Akgün gelişmesi! Beklenen hamle geldi...
Giriş Tarihi: 16.03.2025 18:00 Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 18:19

Son dakika haberi: Galatasaray'da flaş Yunus Akgün gelişmesi! Beklenen hamle geldi...

Son dakika haberi: Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışı veren Galatasaray, Cuma günü Antalyaspor'u 4-0 yenerek milli araya moralli girdi. Öte yandan Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, transferde de kolları sıvadı. Kadroya yapılacak eklemelerin yanı sıra iç transferde de hareketlilik başladı. Bir süredir sözleşme konusunda belirsizlik yaşayan Yunus Akgün hakkında da flaş bir gelişme yaşandı. İşte haberin detayları…

Son dakika haberi: Galatasaray’da flaş Yunus Akgün gelişmesi! Beklenen hamle geldi...

Süper Lig'in lideri Galatasaray, evinde Antalyaspor'u 4-0 yenerek Fenerbahçe ile puan farkını maç fazlasıyla 10'a çıkararak moralini yukarı çekti.

Son dakika haberi: Galatasaray’da flaş Yunus Akgün gelişmesi! Beklenen hamle geldi...

Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen'in attığı üçüncü golde asisti yapan isim ise bir süredir sözleşme belirsizliği yaşayan Yunus Akgün oldu.

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Son dakika haberi: Galatasaray’da flaş Yunus Akgün gelişmesi! Beklenen hamle geldi...

Galatasaray'da geleceği merak konusu haline gelen Yunus Akgün ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika haberi: Galatasaray’da flaş Yunus Akgün gelişmesi! Beklenen hamle geldi...

Cimbom'da yönetim, 24 yaşındaki yıldız isimle ilgili belirsizliği ortadan kaldırmak için harekete geçti.

Son dakika haberi: Galatasaray’da flaş Yunus Akgün gelişmesi! Beklenen hamle geldi...

YUNUS AKGÜN'E YENİ SÖZLEŞME

Galatasaray, uzun süredir temas halinde olduğu Yunus Akgün ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.