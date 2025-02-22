Giriş Tarihi: 22.02.2025 21:26
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025
21:29
Son dakika haberi: Galatasaray'da imzalar atıldı! Derbi öncesi milli yıldıza dev zam...
Son dakika haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de namağlup liderliğini sürdürüyor. En yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde yer alan sarı-kırmızılı takım, derbide rakibini mağlup ederek bu farkı 9'a çıkarmak istiyor. Cimbom, dev derbi öncesi dikkat çeken bir hamleye imza attı. Galatasaray yönetimi milli oyuncunun sözleşmesini iyileştirdi. İşte o isim ve anlaşma şartları...