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Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray'da imzalar atıldı! Derbi öncesi milli yıldıza dev zam...
Giriş Tarihi: 22.02.2025 21:26 Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 21:29

Son dakika haberi: Galatasaray'da imzalar atıldı! Derbi öncesi milli yıldıza dev zam...

Son dakika haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de namağlup liderliğini sürdürüyor. En yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde yer alan sarı-kırmızılı takım, derbide rakibini mağlup ederek bu farkı 9'a çıkarmak istiyor. Cimbom, dev derbi öncesi dikkat çeken bir hamleye imza attı. Galatasaray yönetimi milli oyuncunun sözleşmesini iyileştirdi. İşte o isim ve anlaşma şartları...

Son dakika haberi: Galatasaray’da imzalar atıldı! Derbi öncesi milli yıldıza dev zam...

UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar'a elenen Galatasaray'da derbi öncesi sıcak bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Galatasaray’da imzalar atıldı! Derbi öncesi milli yıldıza dev zam...

Trendyol Süper Lig'de namağlup liderliğini sürdüren sarı-kırmızılı takım, sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

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Son dakika haberi: Galatasaray’da imzalar atıldı! Derbi öncesi milli yıldıza dev zam...

Aslan, 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak dev maçta ezeli rakibini mağlup edip puan farkını 9'a çıkarmanın hesaplarını yapıyor.

Son dakika haberi: Galatasaray’da imzalar atıldı! Derbi öncesi milli yıldıza dev zam...

UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar'a elenen cimbom, derbiye düşük moralle çıkacak.

Son dakika haberi: Galatasaray’da imzalar atıldı! Derbi öncesi milli yıldıza dev zam...

DERBİ ÖNCESİ FLAŞ HAMLE

Fenerbahçe'yi sahasında mağlup ederek tekrar çıkışa geçmek isteyen Galatasaray'dan derbi öncesi flaş bir hamle geldi.

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