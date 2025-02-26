Giriş Tarihi: 26.02.2025 06:15
Güncelleme Tarihi: 26.02.2025
06:15
Son dakika haberi: Galatasaray'da derbi sonrası Mario Lemina kararı verildi! Mertens'e büyük şok...
Son dakika haberi: Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, şampiyonluk yarışındaki en büyük rakibi olan Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılarda yeni transfer Mario Lemina, Dries Mertens'in yerine mücadeleye 11'de başladı. Lemina'nın derbideki performansından sonra teknik direktör Okan Buruk, kalan maçlar için flaş bir karar aldı. İşte haberin detayları...