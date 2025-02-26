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Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray'da derbi sonrası Mario Lemina kararı verildi! Mertens'e büyük şok...
Giriş Tarihi: 26.02.2025 06:15 Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 06:15

Son dakika haberi: Galatasaray'da derbi sonrası Mario Lemina kararı verildi! Mertens'e büyük şok...

Son dakika haberi: Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, şampiyonluk yarışındaki en büyük rakibi olan Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılarda yeni transfer Mario Lemina, Dries Mertens'in yerine mücadeleye 11'de başladı. Lemina'nın derbideki performansından sonra teknik direktör Okan Buruk, kalan maçlar için flaş bir karar aldı. İşte haberin detayları...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika haberi: Galatasaray’da derbi sonrası Mario Lemina kararı verildi! Mertens’e büyük şok...
Süper Lig'in 25.haftasında Galatasaray, evinde takipçisi Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalarak şampiyonluk yarışında avantajını sağlamlaştırdı.
Son dakika haberi: Galatasaray’da derbi sonrası Mario Lemina kararı verildi! Mertens’e büyük şok...

Sarı-kırmızılılarda mücadeleye, ara transfer döneminde kadroya dahil edilen Mario Lemina 11'de başladı.

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Son dakika haberi: Galatasaray’da derbi sonrası Mario Lemina kararı verildi! Mertens’e büyük şok...

DERBİNİN KAZANCI LEMINA

Cimbom'un, Fenerbahçe derbisindeki en büyük kazancı 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Mario Lemina oldu.

Son dakika haberi: Galatasaray’da derbi sonrası Mario Lemina kararı verildi! Mertens’e büyük şok...

DERBİDE İKİ KİŞİLİK PERFORMANS

Wolves'ten 2.5 milyon Euro bonservisle 2019-20 sezonunda da formasını giydiği G.Saray'a dönen tecrübeli futbolcu, derbide orta sahada adeta iki kişilik oynadı.

Son dakika haberi: Galatasaray’da derbi sonrası Mario Lemina kararı verildi! Mertens’e büyük şok...

Gabonlu dinamo, ara transfer döneminde Aslan'a transferinde ısrarcı olanları da mahcup etmedi.

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