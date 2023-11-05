SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray’da Muslera depremi! Kaçıracağı maçlar ortaya çıktı

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Fernando Muslera'nın tetkiklerinde çıkığa eşlik eden herhangi bir kırığa rastlanmamıştır. Eklem çevresi kaslarda yırtık, eklem kapsülünde kanama ve eklemi oluşturan bağlarda kısmi esneme tespit edilmiştir. Eklem çıkığı saha içerisinde oturtulan oyuncumuzun ileri tedavisine kulübümüzün sağlık merkezinde başlanmıştır." ifadeleri kullanılmıştı.