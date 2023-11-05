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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray'da Muslera depremi! Kaçıracağı maçlar ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 05.11.2023 14:28 Güncelleme Tarihi: 05.11.2023 14:40

SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray'da Muslera depremi! Kaçıracağı maçlar ortaya çıktı

Son dakika haberi... Galatasaray Kulübü, Kasımpaşa maçında sakatlanan Fernando Muslera'nın sol kolunun eklem çevresi kaslarda yırtık, eklem kapsülünde kanama ve eklemi oluşturan bağlarda kısmi esneme tespit edildiğini duyurmuştu. Aslan'da Muslera'nın yokluğunda kale Günay Güvenç'e emanet olacak. Uruguaylı kalecinin sakatlığı sebebiyle Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de kaçıracağı maçlar da belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray’da Muslera depremi! Kaçıracağı maçlar ortaya çıktı
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SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray’da Muslera depremi! Kaçıracağı maçlar ortaya çıktı

Galatasaray Kulübü, Kasımpaşa maçında sakatlanan Fernando Muslera ile ilgili resmi açıklamayı yaptı.

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SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray’da Muslera depremi! Kaçıracağı maçlar ortaya çıktı

37 yaşındaki file bekçisi, 57. dakikada bir pozisyonda rakibin müdahalesi sonrasında yerde kalmıştı.

SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray’da Muslera depremi! Kaçıracağı maçlar ortaya çıktı

GALATASARAY: KASLARDA YIRTIK, KANAMA VE KISMİ ESNEME

Saha içinde yapılan tedavinin ardından oyuna devam edemeyen Muslera, yerini Günay Güvenç'e bırakmıştı.

SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray’da Muslera depremi! Kaçıracağı maçlar ortaya çıktı

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Fernando Muslera'nın tetkiklerinde çıkığa eşlik eden herhangi bir kırığa rastlanmamıştır. Eklem çevresi kaslarda yırtık, eklem kapsülünde kanama ve eklemi oluşturan bağlarda kısmi esneme tespit edilmiştir. Eklem çıkığı saha içerisinde oturtulan oyuncumuzun ileri tedavisine kulübümüzün sağlık merkezinde başlanmıştır." ifadeleri kullanılmıştı.

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