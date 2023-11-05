Giriş Tarihi: 05.11.2023 14:28
Güncelleme Tarihi: 05.11.2023
14:40
SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray'da Muslera depremi! Kaçıracağı maçlar ortaya çıktı
Son dakika haberi... Galatasaray Kulübü, Kasımpaşa maçında sakatlanan Fernando Muslera'nın sol kolunun eklem çevresi kaslarda yırtık, eklem kapsülünde kanama ve eklemi oluşturan bağlarda kısmi esneme tespit edildiğini duyurmuştu. Aslan'da Muslera'nın yokluğunda kale Günay Güvenç'e emanet olacak. Uruguaylı kalecinin sakatlığı sebebiyle Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de kaçıracağı maçlar da belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...