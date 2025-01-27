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Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray'da Muslera'dan ayrılık açıklaması! Görüştüğü iki takımı duyurdu...
Giriş Tarihi: 27.01.2025 15:20 Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 15:25

Son dakika haberi: Galatasaray'da Muslera'dan ayrılık açıklaması! Görüştüğü iki takımı duyurdu...

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera, 21.haftada oynanan Konyaspor maçıyla birlikte sarı-kırmızılı takımın tarihinde en çok Süper Lig maçına çıkan futbolcu oldu. Hakkında ayrılık iddiaları da çıkan Uruguaylı kaleciden flaş açıklamalar geldi. Muslera, veda gibi sözler söylerken, görüştüğü iki takımı duyurdu. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Galatasaray’da Muslera’dan ayrılık açıklaması! Görüştüğü iki takımı duyurdu...

Süper Lig'in 21.haftasında Galatasaray, evinde Konyaspor'u 1-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışında liderliğini sürdürdü.

Son dakika haberi: Galatasaray’da Muslera’dan ayrılık açıklaması! Görüştüğü iki takımı duyurdu...

Muslera, mücadeleye 11'de başladı ve Konyaspor maçıyla birlikte Süper Lig'de 429. kez sarı - kırmızılı formayı giydi.

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Son dakika haberi: Galatasaray’da Muslera’dan ayrılık açıklaması! Görüştüğü iki takımı duyurdu...

GALATASARAY TARİHİNE GEÇTİ

Uruguaylı file bekçisi, Bülent Korkmaz'ı geçerek Galatasaray tarihinde en çok Süper Lig maçına çıkan oyuncu oldu.

Son dakika haberi: Galatasaray’da Muslera’dan ayrılık açıklaması! Görüştüğü iki takımı duyurdu...

Muslera, maç öncesi ısınmada arkadaşlarının oluşturduğu koridordan alkışlar eşliğinde yürüdü ve saha ortasına kadar geldi.

Son dakika haberi: Galatasaray’da Muslera’dan ayrılık açıklaması! Görüştüğü iki takımı duyurdu...

Başlama vuruşu noktasında duran deneyimli eldiven, sarı - kırmızılı taraftarlara üçlü çektirdi ve taraftarları selamladı.

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