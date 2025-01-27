Giriş Tarihi: 27.01.2025 15:20
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025
15:25
Son dakika haberi: Galatasaray'da Muslera'dan ayrılık açıklaması! Görüştüğü iki takımı duyurdu...
Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera, 21.haftada oynanan Konyaspor maçıyla birlikte sarı-kırmızılı takımın tarihinde en çok Süper Lig maçına çıkan futbolcu oldu. Hakkında ayrılık iddiaları da çıkan Uruguaylı kaleciden flaş açıklamalar geldi. Muslera, veda gibi sözler söylerken, görüştüğü iki takımı duyurdu. İşte detaylar...