Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray'da Okan Buruk derbide ilki yaşadı! Göreve başladığından beri...
Giriş Tarihi: 24.02.2025 22:25 Güncelleme Tarihi: 24.02.2025 22:26

Son dakika haberi: Galatasaray'da Okan Buruk derbide ilki yaşadı! Göreve başladığından beri...

Son dakika haberi: Süper Lig'in 25.haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park'ta oynanan maçta 0-0 berabere kaldı. Bu sonucun ardından iki takım arasında şampiyonluk yolunda puan farkı değişmedi. Okan Buruk ve Jose Mourinho, birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Maç sonrası teknik direktör Okan Buruk hakkında ilginç bir istatistik de ortaya çıktı. İşte flaş haberin detayları...

SPOR SERVİSİ
Son dakika haberi: Galatasaray’da Okan Buruk derbide ilki yaşadı! Göreve başladığından beri...

Süper Lig'in 25'inci haftasında oynanacak Galatasaray ile Fenerbahçe, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta karşı karşıya geldi.

Son dakika haberi: Galatasaray’da Okan Buruk derbide ilki yaşadı! Göreve başladığından beri...

Saat 20.00'de başlayan mücadelede Sloven hakem Slavko Vincic düdük çaldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberi: Galatasaray’da Okan Buruk derbide ilki yaşadı! Göreve başladığından beri...

Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic yaptı. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam oldu.

Son dakika haberi: Galatasaray’da Okan Buruk derbide ilki yaşadı! Göreve başladığından beri...

Zorlu müsabakanda VAR koltuğunda Sloven Alen Borosak oturdu. AVAR'da ise Onur Özütoprak görev aldı.

Son dakika haberi: Galatasaray’da Okan Buruk derbide ilki yaşadı! Göreve başladığından beri...

Ev sahibi Galatasaray, sahaya, "Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Sara, Sallai, Barış Alper, Osimhen" 11'iyle çıktı.

SON DAKİKA