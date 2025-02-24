Giriş Tarihi: 24.02.2025 22:25
Güncelleme Tarihi: 24.02.2025
22:26
Son dakika haberi: Galatasaray'da Okan Buruk derbide ilki yaşadı! Göreve başladığından beri...
Son dakika haberi: Süper Lig'in 25.haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park'ta oynanan maçta 0-0 berabere kaldı. Bu sonucun ardından iki takım arasında şampiyonluk yolunda puan farkı değişmedi. Okan Buruk ve Jose Mourinho, birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Maç sonrası teknik direktör Okan Buruk hakkında ilginç bir istatistik de ortaya çıktı. İşte flaş haberin detayları...