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Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray'da Osimhen farkı! Olmasaydı ne olurdu?
Giriş Tarihi: 06.03.2025 07:12 Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 07:12

Son dakika haberi: Galatasaray'da Osimhen farkı! Olmasaydı ne olurdu?

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de namağlup yoluna devam Galatasaray'da Nijeryalı yıldız golcü Victor Osimhen, attığı gollerle büyük fark yaratıyor. Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa maçlarında toplam 4 gol atan 26 yaşındaki santrfor, gol sayısını da 22'ye çıkardı. Öte yandan Galatasaray, Osimhen dışında hücum da sıkıntı yaşıyor. İşte sarı-kırmızılılarda Nijeryalı yıldızın oluşturduğu etki ve olmadığı senaryonun detayları...

UĞUR ÇEM
Son dakika haberi: Galatasaray’da Osimhen farkı! Olmasaydı ne olurdu?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalmasına rağmen ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde namağlup şekilde liderlik koltuğunda oturuyor.

Son dakika haberi: Galatasaray’da Osimhen farkı! Olmasaydı ne olurdu?

Sarı-kırmızılıların şampiyonluk yolunda Victor Osimhen'in büyük payı bulunuyor.

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Son dakika haberi: Galatasaray’da Osimhen farkı! Olmasaydı ne olurdu?

Yaz transfer döneminin son günlerinde fırsat transferi olarak kadroya katılan Nijeryalı dünya yıldızı, kısa sürede kulübe aidiyeti ve performansıyla taraftaların gönlünde taht kurdu.

Son dakika haberi: Galatasaray’da Osimhen farkı! Olmasaydı ne olurdu?

ICARDI'NIN SAKATLIĞI SONRASI

Mauro Icardi'nin sakatlığı sonrası hücumda sorumluluğu artan Osimhen, attığı gollerle takımını zirveye taşıdı.

Son dakika haberi: Galatasaray’da Osimhen farkı! Olmasaydı ne olurdu?

21 PUAN KAZANDIRDI

Rakip ağları 16 kez sarsan ve aynı zamanda takım arkadaşlarına 4 asist yapan 26 yaşındaki santrfor, 11 karşılaşmada başrol oynadı ve tek başına Aslan'a 21 puan kazandırdı.