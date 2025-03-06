Giriş Tarihi: 06.03.2025 07:12
Güncelleme Tarihi: 06.03.2025
07:12
Son dakika haberi: Galatasaray'da Osimhen farkı! Olmasaydı ne olurdu?
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de namağlup yoluna devam Galatasaray'da Nijeryalı yıldız golcü Victor Osimhen, attığı gollerle büyük fark yaratıyor. Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa maçlarında toplam 4 gol atan 26 yaşındaki santrfor, gol sayısını da 22'ye çıkardı. Öte yandan Galatasaray, Osimhen dışında hücum da sıkıntı yaşıyor. İşte sarı-kırmızılılarda Nijeryalı yıldızın oluşturduğu etki ve olmadığı senaryonun detayları...