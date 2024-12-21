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Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray'da Osimhen şoku! Transfer görüşmesini duyurdular...
Giriş Tarihi: 21.12.2024 19:54 Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 19:58

Son dakika haberi: Galatasaray'da Osimhen şoku! Transfer görüşmesini duyurdular...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de yoluna namağlup bir şekilde devam lider Galatasaray yarın deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Ara transferde hareketli günler geçiren Cimbom'da Victor Osimhen'in kalıp kalmayacağı merak ediliyor. Fransız basını, Nijeryalı yıldız için araya giren dünya devini yazdı. İşte yapılan flaş transfer görüşmesi...

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Son dakika haberi: Galatasaray’da Osimhen şoku! Transfer görüşmesini duyurdular...

Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray yarın deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak.

Son dakika haberi: Galatasaray’da Osimhen şoku! Transfer görüşmesini duyurdular...

Ara transfer dönemi öncesinde hareketlilik yaşayan sarı-kırmızılı takımda Osimhen için flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte flaş transfer haberinin detayları...

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Son dakika haberi: Galatasaray’da Osimhen şoku! Transfer görüşmesini duyurdular...

UEFA Avrupa Ligi'nde ve Süper Lig'de yoluna namağlup bir şekilde devam eden Cimbom, Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada hata yapmak istemiyor.

Son dakika haberi: Galatasaray’da Osimhen şoku! Transfer görüşmesini duyurdular...

Son maçında Trabzonspor'u 4-3 mağlup eden Galatasaray Kayserispor'u mağlup etmek ve puan farkını açmanın hedefinde.

Son dakika haberi: Galatasaray’da Osimhen şoku! Transfer görüşmesini duyurdular...

Ara transfer döneminde Dybala ile görüşmelerini devam ettiren Cimbom, Arjantinli yıldızı kadrosuna katarak yine adından söz ettirmek istiyor.

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