Giriş Tarihi: 21.12.2024 19:54
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024
19:58
Son dakika haberi: Galatasaray'da Osimhen şoku! Transfer görüşmesini duyurdular...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de yoluna namağlup bir şekilde devam lider Galatasaray yarın deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Ara transferde hareketli günler geçiren Cimbom'da Victor Osimhen'in kalıp kalmayacağı merak ediliyor. Fransız basını, Nijeryalı yıldız için araya giren dünya devini yazdı. İşte yapılan flaş transfer görüşmesi...