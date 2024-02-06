Giriş Tarihi: 06.02.2024 22:06
Güncelleme Tarihi: 06.02.2024
23:05
Son dakika haberi: Galatasaray'da penaltı tartışması! İki yıldız oyuncuyu Wilfried Zaha ayırdı...
Son dakika haberi: Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu maçında Teksüt Bandırmaspor'u 4-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Mücadelenin ilk yarısında sarı-kırmızılı takımın kazandığı 2. penaltı öncesi iki yıldız oyuncu tartışmaya başladı. Olay büyümeden Wilfried Zaha araya girdi. İşte son dakika Galatasaray-Bandırmaspor maçı haberinin tüm detayları...