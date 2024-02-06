Son dakika haberi: Galatasaray’da penaltı tartışması! İki yıldız oyuncuyu Wilfried Zaha ayırdı...

Sarı-kırmızılı takım, Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Trendyol 1. Lig temsilcisi Teksüt Bandırmaspor'u konuk etti. Galatasaray, RAMS Park'ta oynanan maçı 4-2 kazanarak tek maç eleme usulüne göre yapılan turu geçen taraf oldu.