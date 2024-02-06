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Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray'da penaltı tartışması! İki yıldız oyuncuyu Wilfried Zaha ayırdı...
Giriş Tarihi: 06.02.2024 22:06 Güncelleme Tarihi: 06.02.2024 23:05

Son dakika haberi: Galatasaray'da penaltı tartışması! İki yıldız oyuncuyu Wilfried Zaha ayırdı...

Son dakika haberi: Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu maçında Teksüt Bandırmaspor'u 4-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Mücadelenin ilk yarısında sarı-kırmızılı takımın kazandığı 2. penaltı öncesi iki yıldız oyuncu tartışmaya başladı. Olay büyümeden Wilfried Zaha araya girdi. İşte son dakika Galatasaray-Bandırmaspor maçı haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: Galatasaray’da penaltı tartışması! İki yıldız oyuncuyu Wilfried Zaha ayırdı...

Son dakika haberi: Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu maçında Teksüt Bandırmaspor'u 4-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Mücadelenin ilk yarısında sarı-kırmızılı takımın kazandığı 2. penaltı öncesi iki yıldız oyuncu tartışmaya başladı. Olay büyümeden Wilfried Zaha araya girdi. İşte son dakika Galatasaray-Bandırmaspor maçı haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: Galatasaray’da penaltı tartışması! İki yıldız oyuncuyu Wilfried Zaha ayırdı...

Sarı-kırmızılı takım, Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Trendyol 1. Lig temsilcisi Teksüt Bandırmaspor'u konuk etti. Galatasaray, RAMS Park'ta oynanan maçı 4-2 kazanarak tek maç eleme usulüne göre yapılan turu geçen taraf oldu.

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Son dakika haberi: Galatasaray’da penaltı tartışması! İki yıldız oyuncuyu Wilfried Zaha ayırdı...

Karşılaşmada Galatasaray'ın gollerini 26. dakikada Davinson Sanchez, 36. dakikada Halil Dervişoğlu ve 40. dakikada Tete, 90+5. dakikada Carlos Vinicius attı. Bandırmaspor'un gollerini ise 45+3. dakikada Sergen Piçinciol, 77. dakikada ise Remi Mulumba kaydetti.

Son dakika haberi: Galatasaray’da penaltı tartışması! İki yıldız oyuncuyu Wilfried Zaha ayırdı...

YENİ TRANSFER VİNİCİUS GOLLE BAŞLADI

Galatasaray'ın kadrosuna yeni kattığı Carlos Vinicius, ilk resmi maçında gol sevinci yaşadı.

Son dakika haberi: Galatasaray’da penaltı tartışması! İki yıldız oyuncuyu Wilfried Zaha ayırdı...

Sarı-kırmızılı ekibin İngiltere'nin Fulham takımından kiraladığı Brezilyalı santrfor, ilk resmi maçına Bandırmaspor karşısında çıktı. 28 yaşındaki futbolcu, mücadelenin 90+5. dakikasında ağları havalandırarak Galatasaray kariyerine golle start verdi.

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