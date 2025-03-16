Giriş Tarihi: 16.03.2025 13:15
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025
13:15
Son dakika haberi: Galatasaray'da sürpriz gelişme! Tam bitti derken...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in namağlup lideri Galatasaray, 28. haftada Antalyaspor'u evinde 4-0 ile geçerek, milli araya moralli girmeyi başardı. Okan Buruk ve öğrencileri, üst üste 3. kez şampiyon olmak istiyor. Sarı-kırmızılı yönetimden ise flaş bir karar alındığı iddia edildi. Sözleşmesi bitecek yıldız oyuncu ile yeni anlaşma konusu masaya yatırıldı. İşte detaylar...