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Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray'da sürpriz gelişme! Tam bitti derken...
Giriş Tarihi: 16.03.2025 13:15 Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 13:15

Son dakika haberi: Galatasaray'da sürpriz gelişme! Tam bitti derken...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in namağlup lideri Galatasaray, 28. haftada Antalyaspor'u evinde 4-0 ile geçerek, milli araya moralli girmeyi başardı. Okan Buruk ve öğrencileri, üst üste 3. kez şampiyon olmak istiyor. Sarı-kırmızılı yönetimden ise flaş bir karar alındığı iddia edildi. Sözleşmesi bitecek yıldız oyuncu ile yeni anlaşma konusu masaya yatırıldı. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Galatasaray’da sürpriz gelişme! Tam bitti derken...

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasını 4-0'lık galibiyetle kapatan Galatasaray'da yüzler gülüyor.

Son dakika haberi: Galatasaray’da sürpriz gelişme! Tam bitti derken...

Sarı-kırmızılılar milli araya namağlup serisini devam ettirerek girmeyi başardı.

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Son dakika haberi: Galatasaray’da sürpriz gelişme! Tam bitti derken...

ÜST ÜSTE 3. ŞAMPİYONLUK HAYALİ

Okan Buruk ve öğrencileri üst üste 3. kez şampiyon olmak isterken, deneyimli teknik adama ligde ve kupada sonuna kadar gitmenin planlarını yapıyor.

Son dakika haberi: Galatasaray’da sürpriz gelişme! Tam bitti derken...

Yeni sezonda da iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılı yönetimden ise sürpriz bir hamle geldi.

Son dakika haberi: Galatasaray’da sürpriz gelişme! Tam bitti derken...

MUSLERA İLE DEVAM KARARI

Sarı-kırmızılı yönetim, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan takım kaptanı Fernando Muslera ile 1 yıllık sözleşme imzalayabilir. (Takvim)