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Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray'da sürpriz transfer adayı! Nelsson'un yerine gelecek....
Giriş Tarihi: 04.02.2025 17:57 Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 17:57

Son dakika haberi: Galatasaray'da sürpriz transfer adayı! Nelsson'un yerine gelecek....

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübünü 1-0 mağlup ederek 6 puanlık farkla yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'da transfer harekatı tam gaz sürüyor. Batshuayi ve Nelsson ile yollarını ayıran sarı-kırmızılılar savunma hattına mutlaka bir takviye yapma niyetinde. Buna göre Cimbom temaslarına başladı. İşte hedefteki o isim...

Son dakika haberi: Galatasaray’da sürpriz transfer adayı! Nelsson’un yerine gelecek....

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de Gaziantep Futbol Kulübü'nü 1-0 mağlup ederek namağlup liderliğini devam ettirdi.

Son dakika haberi: Galatasaray’da sürpriz transfer adayı! Nelsson’un yerine gelecek....

Fenerbahçe ile 6 puanlık farkını koruyan Galatasaray 22 Şubat'ta oynanacak derbiye kadar yoluna mutlak kayıpsız gitmeyi hedefliyor.

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Son dakika haberi: Galatasaray’da sürpriz transfer adayı! Nelsson’un yerine gelecek....

Öte yandan Avrupa Ligi macerasını da devam ettirmeyi amaçlayan Cimbom'da kadro planlaması da sürüyor.

Son dakika haberi: Galatasaray’da sürpriz transfer adayı! Nelsson’un yerine gelecek....

Okan Buruk'un raporu doğrultusunda ilk önceliğini hücuma veren Galatasaray Ahmed Kutucu ve Alvaro Morata'yı transfer etmişti.

Son dakika haberi: Galatasaray’da sürpriz transfer adayı! Nelsson’un yerine gelecek....

NELSSON ROMA'YA GİTTİ

Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson satın alma opsiyonuyla beraber Roma'ya transfer oldu. Bu transferin ardından sarı-kırmızılılar stoper bölgesine takviye yapmak için kolları sıvadı.

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