Giriş Tarihi: 04.02.2025 17:57
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025
17:57
Son dakika haberi: Galatasaray'da sürpriz transfer adayı! Nelsson'un yerine gelecek....
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübünü 1-0 mağlup ederek 6 puanlık farkla yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'da transfer harekatı tam gaz sürüyor. Batshuayi ve Nelsson ile yollarını ayıran sarı-kırmızılılar savunma hattına mutlaka bir takviye yapma niyetinde. Buna göre Cimbom temaslarına başladı. İşte hedefteki o isim...