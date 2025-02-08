Giriş Tarihi: 08.02.2025 23:19
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025
23:40
Son dakika haberi: Galatasaray'da transfer bilmecesi! İşte sağ bek adayları...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in namağlup lideri Galatasaray 23. hafta karşılaşmasında sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak. Cimbom'da bir yandan transfer hareketliliği tüm hızıyla sürüyor. Ara transfer döneminin son günlerinde kadrosuna Alvaro Morata, Mario Lemina ve Carlos Cuesta'yı katan Galatasaray sağ bek transferini de transferin son günü olan 11 Şubat öncesi tamamlamayı hedefliyor. İşte transferde son durum...