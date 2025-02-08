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Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray'da transfer bilmecesi! İşte sağ bek adayları...
Giriş Tarihi: 08.02.2025 23:19 Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 23:40

Son dakika haberi: Galatasaray'da transfer bilmecesi! İşte sağ bek adayları...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in namağlup lideri Galatasaray 23. hafta karşılaşmasında sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak. Cimbom'da bir yandan transfer hareketliliği tüm hızıyla sürüyor. Ara transfer döneminin son günlerinde kadrosuna Alvaro Morata, Mario Lemina ve Carlos Cuesta'yı katan Galatasaray sağ bek transferini de transferin son günü olan 11 Şubat öncesi tamamlamayı hedefliyor. İşte transferde son durum...

Son dakika haberi: Galatasaray’da transfer bilmecesi! İşte sağ bek adayları...

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray evinde Adana Demirspor'u ağırlayacak.

Son dakika haberi: Galatasaray’da transfer bilmecesi! İşte sağ bek adayları...

Sarı-kırmızılılar namağlup liderliğini sürdürmek isterken ara transferin sonun günlerinde hareketlilik sürüyor.

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Son dakika haberi: Galatasaray’da transfer bilmecesi! İşte sağ bek adayları...

Bu süreçte Ahmed Kutucu, Alvaro Morata, Mario Lemina ve Carlos Cuesta'yı transfer eden Cimbom'da sağ bek için arayışlar devam ediyor.

Son dakika haberi: Galatasaray’da transfer bilmecesi! İşte sağ bek adayları...

FRANKOWSKI İÇİN PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Galatasaray, Lens forması giyen Przemysław Frankowski için bir süredir Fransız ekibiyle pazarlık masasındaydı.

Son dakika haberi: Galatasaray’da transfer bilmecesi! İşte sağ bek adayları...

Son olarak 29 yaşındaki Polonyalı için 5 milyon euro civarı teklif yapan Galatasaray henüz bu transferde anlaşma sağlayamadı.

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