Son dakika haberi: Galatasaray’da Yunus Akgün krizi! İstediği maaş talebi belli oldu...

MORATA'NIN MAAŞI BELLİ OLDU

Galatasaray'ın Morata'ya yıllık 6 milyon euro maaş teklif ettiği ifade edildi. Cimbom'un 8 milyon euro 'zorunlu olmayan' satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunduğu belirtiliyor. Öte yandan La Gazzetta dello Sport'un haberine göre de satın alma opsiyonu zorunlu ve bunun bedeli 10 milyon euro olarak belirlendi.