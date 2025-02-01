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Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray'da Yunus Akgün krizi! İstediği maaş talebi belli oldu...
Giriş Tarihi: 01.02.2025 13:53 Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 13:53

Son dakika haberi: Galatasaray'da Yunus Akgün krizi! İstediği maaş talebi belli oldu...

Son dakika haberi: Bu sezon ilk yenilgisini Ajax karşısında alan ve Avrupa Ligi'nde play-off'a kalan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray'da bu sezon attığı gollerle ve yaptığı asistlerle dikkat çeken Yunus Akgün ve menajeri, yeni sözleşme için sarı-kırmızılı yönetimle masaya oturdu. Yönetimle henüz anlaşma sağlayamayan Yunus Akgün'ün istediği maaş da ortaya çıktı.

Son dakika haberi: Galatasaray’da Yunus Akgün krizi! İstediği maaş talebi belli oldu...

Süper Lig'de bu hafta deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk olacak Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika haberi: Galatasaray’da Yunus Akgün krizi! İstediği maaş talebi belli oldu...

Ara transfer döneminde şu ana kadar Ahmed Kutucu'yu kadrosuna katan Cimbom, yeni bir transferler için de görüşmeleri sürdürüyor.

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Son dakika haberi: Galatasaray’da Yunus Akgün krizi! İstediği maaş talebi belli oldu...

CİMBOM'UN RAKİBİ AZ ALKMAAR

Bu sezon ilk yenilgisini Ajax karşısında alan Cimbom, Avrupa Ligi'nde play-off'a kaldı ve AZ Alkmaar ile eşleşti.

Son dakika haberi: Galatasaray’da Yunus Akgün krizi! İstediği maaş talebi belli oldu...

G.SARAY MORATA İLE ANLAŞMAYA VARDI

Icardi'nin sezonu kapatmasından sonra forvet arayışlarına devam eden sarı-kırmızılı yönetim, İspanyol yıldız Alvaro Morata ile anlaşmaya vardı. Milan ile de anlaşma sağlayan G.Saray yönetimi, oyuncuyu İstanbul'a getirecek resmi imzalar atılacak.

Son dakika haberi: Galatasaray’da Yunus Akgün krizi! İstediği maaş talebi belli oldu...

MORATA'NIN MAAŞI BELLİ OLDU

Galatasaray'ın Morata'ya yıllık 6 milyon euro maaş teklif ettiği ifade edildi. Cimbom'un 8 milyon euro 'zorunlu olmayan' satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunduğu belirtiliyor. Öte yandan La Gazzetta dello Sport'un haberine göre de satın alma opsiyonu zorunlu ve bunun bedeli 10 milyon euro olarak belirlendi.

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