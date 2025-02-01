Giriş Tarihi: 01.02.2025 13:53
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025
13:53
Son dakika haberi: Galatasaray'da Yunus Akgün krizi! İstediği maaş talebi belli oldu...
Son dakika haberi: Bu sezon ilk yenilgisini Ajax karşısında alan ve Avrupa Ligi'nde play-off'a kalan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray'da bu sezon attığı gollerle ve yaptığı asistlerle dikkat çeken Yunus Akgün ve menajeri, yeni sözleşme için sarı-kırmızılı yönetimle masaya oturdu. Yönetimle henüz anlaşma sağlayamayan Yunus Akgün'ün istediği maaş da ortaya çıktı.