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Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray'dan '1' numaralı hamle! Tribünden takip edilecek...
Giriş Tarihi: 04.03.2025 21:55 Güncelleme Tarihi: 04.03.2025 21:55

Son dakika haberi: Galatasaray'dan '1' numaralı hamle! Tribünden takip edilecek...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in namağlup lideri Galatasaray, hafta sonunda Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalarak yara almıştı. Sarı-kırmızılılar 27. haftadaki Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürürken, ligin kalan bölümünde hata yapmadan devam etme isteğinde. Okan Buruk ve öğrencileri, üst üste 3. şampiyonluğu hedefliyor. Öte yandan sarı-kırmızılı yönetimden flaş bir hamle geldi. İşte yeni sezon için kadro çalışmalarına başlayan Cimbom'un gündemindeki isim...

Son dakika haberi: Galatasaray’dan ’1’ numaralı hamle! Tribünden takip edilecek...

Galatasaray için flaş bir iddia ortaya atıldı...

Son dakika haberi: Galatasaray’dan ’1’ numaralı hamle! Tribünden takip edilecek...

Trendyol Süper Lig'in namağlup lideri Galatasaray hafta sonunda Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı ve Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı 4'e indi.

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Son dakika haberi: Galatasaray’dan ’1’ numaralı hamle! Tribünden takip edilecek...

Sarı-kırmızılılar, 27. haftada oynayacağı Corendon Alanyaspor mücadelesinin hazırlıklarını sürdürüyor.

Son dakika haberi: Galatasaray’dan ’1’ numaralı hamle! Tribünden takip edilecek...

Ceza biten Okan Buruk, takımın başında sahaya çıkacak.

Son dakika haberi: Galatasaray’dan ’1’ numaralı hamle! Tribünden takip edilecek...

Buruk ve öğrencileri, sezonun geri kalanını hatasız geçirerek üst üste 3. kez şampiyonluk ipini göğüslemeyi hedefliyor.