Giriş Tarihi: 04.03.2025 21:55
Güncelleme Tarihi: 04.03.2025
21:55
Son dakika haberi: Galatasaray'dan '1' numaralı hamle! Tribünden takip edilecek...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in namağlup lideri Galatasaray, hafta sonunda Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalarak yara almıştı. Sarı-kırmızılılar 27. haftadaki Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürürken, ligin kalan bölümünde hata yapmadan devam etme isteğinde. Okan Buruk ve öğrencileri, üst üste 3. şampiyonluğu hedefliyor. Öte yandan sarı-kırmızılı yönetimden flaş bir hamle geldi. İşte yeni sezon için kadro çalışmalarına başlayan Cimbom'un gündemindeki isim...