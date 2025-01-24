Giriş Tarihi: 24.01.2025 09:14
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025
09:14
Son dakika haberi: Galatasaray'dan bomba hamle! Skriniar'ın rövanşı alınacak...
Son dakika haberi: Ara transfer dönemindeki ilk hamlesini Ahmed Kutucu ile yapan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Stopere takviye yapmayı planlayan Cimbom bir süredir görüşme halinde olduğu Milan Skriniar'ı Fenerbahçe'ye kaptırmıştı. Buna göre sarı-kırmızılılar hem o bölgeye iyi bir transfer hem de ezeli rakibinden rövanş almak için kolları sıvadı. İşte Galatasaray'ın flaş hamlesi...