Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray'dan bomba hamle! Skriniar'ın rövanşı alınacak...
Giriş Tarihi: 24.01.2025 09:14 Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 09:14

Son dakika haberi: Galatasaray'dan bomba hamle! Skriniar'ın rövanşı alınacak...

Son dakika haberi: Ara transfer dönemindeki ilk hamlesini Ahmed Kutucu ile yapan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Stopere takviye yapmayı planlayan Cimbom bir süredir görüşme halinde olduğu Milan SkriniarFenerbahçe'ye kaptırmıştı. Buna göre sarı-kırmızılılar hem o bölgeye iyi bir transfer hem de ezeli rakibinden rövanş almak için kolları sıvadı. İşte Galatasaray'ın flaş hamlesi...

Son dakika haberi: Galatasaray’dan bomba hamle! Skriniar’ın rövanşı alınacak...

Trendyol Süper Lig lideri Galatasaray hafta sonunda evinde Konyaspor'u konuk edecek.

Son dakika haberi: Galatasaray’dan bomba hamle! Skriniar’ın rövanşı alınacak...

Sarı-kırmızılılar geçtiğimiz hafta Hatayspor ve Avrupa Ligi'ndeki Dinamo Kiev beraberliklerini geride bırakıp 2 maç sonra kazanmak istiyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberi: Galatasaray’dan bomba hamle! Skriniar’ın rövanşı alınacak...

Bir yandan transfer çalışmalarına da devam geden Galatasaray ilk transferini gerçekleştirdi.

Son dakika haberi: Galatasaray’dan bomba hamle! Skriniar’ın rövanşı alınacak...

AHMED KUTUCU FORMAYI GİYDİ

Galatasaray ara transferdeki ilk transferini 6 milyon euro karşılığında Eyüpspor'dan Ahmed Kutucu'yu kadrosuna katarak gerçekleştirdi.

Son dakika haberi: Galatasaray’dan bomba hamle! Skriniar’ın rövanşı alınacak...

Galatasaray cephesi, teknik direktör Okan Buruk'un da isteği doğrultusunda stopere bir transfer yapmayı planlıyor.

SON DAKİKA