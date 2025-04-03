Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray'dan derbi zaferi sonrası dev prim! Dursun Özbek gözünü kararttı...
Giriş Tarihi: 03.04.2025 18:40 Güncelleme Tarihi: 03.04.2025 18:40

Son dakika haberi: Galatasaray'dan derbi zaferi sonrası dev prim! Dursun Özbek gözünü kararttı...

Son dakika haberi: Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe'ye konuk oldu. Sarı-kırmızılı takım, Victor Osimhen'in golleriyle karşılaşmadan 2-1 galip ayrılarak adını yarı finale yazdırdı. Cimbom, bu galibiyetle ligde oynadığı Beşiktaş mağlubiyetini unuttururken, en yakın takipçisi Fenerbahçe'ye de psikolojik üstünlük kurmayı başardı. Cimbom'un derbi zaferi sonrası takıma dağıtacağı dev prim de belli oldu. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Galatasaray’dan derbi zaferi sonrası dev prim! Dursun Özbek gözünü kararttı...

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe'ye konuk oldu. Ülker Stadyumu'nda oynanan maçı sarı-kırmızılı takım 2-1 kazandı.

Son dakika haberi: Galatasaray’dan derbi zaferi sonrası dev prim! Dursun Özbek gözünü kararttı...

GOLLER OSIMHEN'DEN GELDİ

Fenerbahçe'yi iyi bir oyunla mağlup eden Galatasaray'ın gollerini Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen kaydetti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberi: Galatasaray’dan derbi zaferi sonrası dev prim! Dursun Özbek gözünü kararttı...

BU SEZON İKİNCİ KADIKÖY GALİBİYETİ

Bu sezon ikinci kez Kadıköy'de galibiyet sevinci yaşayan Cimbom, adını da yarı finale yazdırdı.

Son dakika haberi: Galatasaray’dan derbi zaferi sonrası dev prim! Dursun Özbek gözünü kararttı...

KUPADA 27. KEZ KARŞILAŞTILAR

İki takım bu maçla birlikte, Türkiye Kupası'nda 27. kez karşı karşıya geldi.

Son dakika haberi: Galatasaray’dan derbi zaferi sonrası dev prim! Dursun Özbek gözünü kararttı...

Galatasaray 14 galibiyete ulaşırken Fenerbahçe 3 galibiyette kaldı. Çeyrek final, yarı final ve final aşamalarında ise 16 kez rakip oldu.