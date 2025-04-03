Giriş Tarihi: 03.04.2025 18:40
Güncelleme Tarihi: 03.04.2025
18:40
Son dakika haberi: Galatasaray'dan derbi zaferi sonrası dev prim! Dursun Özbek gözünü kararttı...
Son dakika haberi: Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe'ye konuk oldu. Sarı-kırmızılı takım, Victor Osimhen'in golleriyle karşılaşmadan 2-1 galip ayrılarak adını yarı finale yazdırdı. Cimbom, bu galibiyetle ligde oynadığı Beşiktaş mağlubiyetini unuttururken, en yakın takipçisi Fenerbahçe'ye de psikolojik üstünlük kurmayı başardı. Cimbom'un derbi zaferi sonrası takıma dağıtacağı dev prim de belli oldu. İşte detaylar...