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Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray'dan derbiye görülmemiş prim! Yönetim kesenin ağzını açtı...
Giriş Tarihi: 29.03.2025 08:51 Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 08:51

Son dakika haberi: Galatasaray'dan derbiye görülmemiş prim! Yönetim kesenin ağzını açtı...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 29. haftası dev bir derbiye sahne olacak. Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takım, kritik maçtan galibiyet alarak en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki 9 puanlık farkı korumak istiyor. Tüm planlarını galibiyet üzerine yapan Cimbom'da yönetim de harekete geçti. Galatasaray'da galibiyete dev bir prim sözü verildi. İşte o rakam...

Son dakika haberi: Galatasaray’dan derbiye görülmemiş prim! Yönetim kesenin ağzını açtı...

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

Son dakika haberi: Galatasaray’dan derbiye görülmemiş prim! Yönetim kesenin ağzını açtı...

Sarı-kırmızılı takım, kritik maçtan galibiyet alarak en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki 9 puanlık farkı korumanın planlarını yapıyor.

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Son dakika haberi: Galatasaray’dan derbiye görülmemiş prim! Yönetim kesenin ağzını açtı...

Maçtan galip ayrılmak isteyen Aslan'da yönetim de harekete geçti. Galatasaray, Beşiktaş galibiyetine dev bir prim belirledi. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Galatasaray’dan derbiye görülmemiş prim! Yönetim kesenin ağzını açtı...

DEĞİŞİKLİK YAPMAYACAK

Beşiktaş derbisini şampiyonluğun en önemli virajlarından birisi olarak gören Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Alanyaspor ve Antalyaspor maçlarını kazanan takımda değişiklik yapmayı düşünmüyor.

Son dakika haberi: Galatasaray’dan derbiye görülmemiş prim! Yönetim kesenin ağzını açtı...

4-2-3-1 sisteminden vazgeçmeyecek sarı-kırmızılılar, alıştığı hücum futbolu ağırlıklı düzenle mücadele edecek.