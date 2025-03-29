Giriş Tarihi: 29.03.2025 08:51
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025
08:51
Son dakika haberi: Galatasaray'dan derbiye görülmemiş prim! Yönetim kesenin ağzını açtı...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 29. haftası dev bir derbiye sahne olacak. Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takım, kritik maçtan galibiyet alarak en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki 9 puanlık farkı korumak istiyor. Tüm planlarını galibiyet üzerine yapan Cimbom'da yönetim de harekete geçti. Galatasaray'da galibiyete dev bir prim sözü verildi. İşte o rakam...