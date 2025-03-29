Son dakika haberi: Galatasaray’dan derbiye görülmemiş prim! Yönetim kesenin ağzını açtı...

DEĞİŞİKLİK YAPMAYACAK

Beşiktaş derbisini şampiyonluğun en önemli virajlarından birisi olarak gören Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Alanyaspor ve Antalyaspor maçlarını kazanan takımda değişiklik yapmayı düşünmüyor.