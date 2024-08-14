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Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray'dan flaş ayrılık! Herkes Zaha'yı beklerken...
Giriş Tarihi: 14.08.2024 21:01 Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 21:06

Son dakika haberi: Galatasaray'dan flaş ayrılık! Herkes Zaha'yı beklerken...

Son dakika Galatasaray haberi: Süper Lig'de bu sezon da şampiyon olmak isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılılarda transfer devam ederken, takımdan ayrılacak oyuncular da olacak. Geçtiğimiz sezon başında transfer edilen Wilfried Zaha'yı Leicester City'ye kiralamaya hazırlanan Cimbom'da bir yıldız daha takıma veda etmeye hazırlanıyor. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika haberi: Galatasaray’dan flaş ayrılık! Herkes Zaha’yı beklerken...

Süper Lig'de bu sezon da şampiyon olmak isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika haberi: Galatasaray’dan flaş ayrılık! Herkes Zaha’yı beklerken...

Sarı kırmızılılarda transfer devam ederken, takımdan ayrılacak oyuncular da olacak.

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Son dakika haberi: Galatasaray’dan flaş ayrılık! Herkes Zaha’yı beklerken...

Geçtiğimiz sezon başında transfer edilen Wilfried Zaha'yı Leicester City'ye kiralamaya hazırlanan Cimbom'da bir yıldız daha takıma veda etmeye hazırlanıyor. İşte o isim ve tüm detaylar...


Son dakika haberi: Galatasaray’dan flaş ayrılık! Herkes Zaha’yı beklerken...

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Galatasaray sahasında Hatayspor'u konuk etti.

Son dakika haberi: Galatasaray’dan flaş ayrılık! Herkes Zaha’yı beklerken...

Sarı-kırmızılılar, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 2-1 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı.

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