Giriş Tarihi: 14.08.2024 21:01
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024
21:06
Son dakika haberi: Galatasaray'dan flaş ayrılık! Herkes Zaha'yı beklerken...
Son dakika Galatasaray haberi: Süper Lig'de bu sezon da şampiyon olmak isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılılarda transfer devam ederken, takımdan ayrılacak oyuncular da olacak. Geçtiğimiz sezon başında transfer edilen Wilfried Zaha'yı Leicester City'ye kiralamaya hazırlanan Cimbom'da bir yıldız daha takıma veda etmeye hazırlanıyor. İşte o isim ve tüm detaylar...