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Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray'dan görülmemiş teklif! Yıldız oyuncuya 18 milyon Euro...
Giriş Tarihi: 25.06.2024 09:01 Güncelleme Tarihi: 25.06.2024 09:02

Son dakika haberi: Galatasaray'dan görülmemiş teklif! Yıldız oyuncuya 18 milyon Euro...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda arayışlarına devam eden sarı kırmızılılar, transferde yılın bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Cimbom'un PSG, Barcelona, Juventus, Atletico Madrid ve Borussia Dortmund gibi devlerin de istediği yıldız isim için 18 milyon Euro önerdiğini iddia edildi. İşte yılın transfer hamlesine dair tüm detaylar...

Son dakika haberi: Galatasaray’dan görülmemiş teklif! Yıldız oyuncuya 18 milyon Euro...

Geride bıraktığımız sezon hem Süper Lig hem de Süper Kupa'yı kazanarak taraftarına çifte kupa sevinci yaşatan Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.

Son dakika haberi: Galatasaray’dan görülmemiş teklif! Yıldız oyuncuya 18 milyon Euro...

Yeni sezonda da şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen sarı-kırmızılılar, transferde gaza bastı.

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Son dakika haberi: Galatasaray’dan görülmemiş teklif! Yıldız oyuncuya 18 milyon Euro...

Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden Cimbom, çok konuşulacak bir hamleye imza attı.

Son dakika haberi: Galatasaray’dan görülmemiş teklif! Yıldız oyuncuya 18 milyon Euro...

Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi ile anlaşma sağladı.

Son dakika haberi: Galatasaray’dan görülmemiş teklif! Yıldız oyuncuya 18 milyon Euro...

Sarı-kırmızılıların Belçikalı golcüyle 3 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

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