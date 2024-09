MOURINHO'YA "THE CRYING ONE" GÖNDERMESİ

Bu arada Galatasaray Kulübü, "Kadıköy civarındaki mağazalarda satışta" başlığıyla paylaştığı görselde "The Special One" sözüyle özdeşleşen Jose Mourinho'ya "The Crying One" ile gönderme yaptı.