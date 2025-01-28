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Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray'dan RAMS Park'ı sallayacak golcü transferi! Transferde bomba iddia...
Giriş Tarihi: 28.01.2025 20:16 Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 20:19

Son dakika haberi: Galatasaray'dan RAMS Park'ı sallayacak golcü transferi! Transferde bomba iddia...

Son dakika haberi: Süper Lig'de Konyaspor'u Victor Osimhen'in attığı golle 1-0 deviren Galatasaray'da gözler perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Ajax maçına çevrildi. Transfer çalışmalarını da sürdüren Cimbom'un sürpriz bir transferi araştırdığı iddia edildi. Osimhen transferiyle ses getiren sarı-kırmızılılar, şimdi de 45 milyon Euro'luk golcünün koşullarını sordu. İşte flaş transfer haberinin detayları…

Son dakika haberi: Galatasaray’dan RAMS Park’ı sallayacak golcü transferi! Transferde bomba iddia...

UEFA Avrupa Ligi 8.hafta maçında deplasmanda Ajax ile karşılaşacak Galatasaray'da transfer konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika haberi: Galatasaray’dan RAMS Park’ı sallayacak golcü transferi! Transferde bomba iddia...

Sacha Boey sonrasında bir türlü sağ bekte istediği hamleyi yapamayan G.Saray, yeniden bu bölgeye takviye için kolları sıvamış durumda.

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Son dakika haberi: Galatasaray’dan RAMS Park’ı sallayacak golcü transferi! Transferde bomba iddia...

Sarı-kırmızılı yönetim, Southampton'ın 27 yaşındaki sağ beki Kyle Walker-Peters için temaslarını hızlandırırken ilk teklifini 3 milyon Euro (112.7 milyon TL) ile yaptı.

Son dakika haberi: Galatasaray’dan RAMS Park’ı sallayacak golcü transferi! Transferde bomba iddia...

Sezon sonunda kontratı sona erecek olan 27 yaşındaki oyuncu için İngiliz ekibi 7 milyon Euro (263 milyon TL) beklentisi olduğunu iletirken 3 milyon Euro'luk teklifi yeterli bulmadı ve olumsuz dönüş yaptı.

Son dakika haberi: Galatasaray’dan RAMS Park’ı sallayacak golcü transferi! Transferde bomba iddia...

Öte yandan fırsat transferi için de çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir isim daha gündeme geldi.

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