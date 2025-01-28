Giriş Tarihi: 28.01.2025 20:16
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025
20:19
Son dakika haberi: Galatasaray'dan RAMS Park'ı sallayacak golcü transferi! Transferde bomba iddia...
Son dakika haberi: Süper Lig'de Konyaspor'u Victor Osimhen'in attığı golle 1-0 deviren Galatasaray'da gözler perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Ajax maçına çevrildi. Transfer çalışmalarını da sürdüren Cimbom'un sürpriz bir transferi araştırdığı iddia edildi. Osimhen transferiyle ses getiren sarı-kırmızılılar, şimdi de 45 milyon Euro'luk golcünün koşullarını sordu. İşte flaş transfer haberinin detayları…