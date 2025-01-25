Giriş Tarihi: 25.01.2025 00:19
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025
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Son dakika haberi: Galatasaray'dan sürpriz transfer atağı! Sağ bekte rota İngiltere'ye döndü...
Son dakika transfer haberi: Süper Lig'in lideri Galatasaray, ara transfer döneminin ilk hamlesini Ahmed Kutucu ile yaptı. Sarı-kırmızılılar bu hamleyle forvet hattını güçlendirirken, gözler savunmaya çevrildi. Jelert'in performansından memnun olmayan Cimbom, sağ bekte rotayı İngiltere'ye çevirdi. İngiliz basını, Galatasaray'ın ilgilendiği futbolcuyu duyurdu. İşte flaş transfer haberinin detayları…