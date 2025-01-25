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Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray'dan sürpriz transfer atağı! Sağ bekte rota İngiltere'ye döndü...
Giriş Tarihi: 25.01.2025 00:19 Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 00:21

Son dakika haberi: Galatasaray'dan sürpriz transfer atağı! Sağ bekte rota İngiltere'ye döndü...

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'in lideri Galatasaray, ara transfer döneminin ilk hamlesini Ahmed Kutucu ile yaptı. Sarı-kırmızılılar bu hamleyle forvet hattını güçlendirirken, gözler savunmaya çevrildi. Jelert'in performansından memnun olmayan Cimbom, sağ bekte rotayı İngiltere'ye çevirdi. İngiliz basını, Galatasaray'ın ilgilendiği futbolcuyu duyurdu. İşte flaş transfer haberinin detayları…

Son dakika haberi: Galatasaray’dan sürpriz transfer atağı! Sağ bekte rota İngiltere’ye döndü...

Ligde bugün Konyaspor'u konuk edecek Galatasaray'da bir yandan transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor.

Son dakika haberi: Galatasaray’dan sürpriz transfer atağı! Sağ bekte rota İngiltere’ye döndü...

Sarı-kırmızılılar, ara transferde Eyüpspor'dan Ahmed Kutucu'yu kadrosuna katarak ilk bombasını patlattı.

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Son dakika haberi: Galatasaray’dan sürpriz transfer atağı! Sağ bekte rota İngiltere’ye döndü...

Cimbom, Jelert'ten istenilen performansı gösterememesi üzerine sağ bek transferi de yapmaya karar verdi.

Son dakika haberi: Galatasaray’dan sürpriz transfer atağı! Sağ bekte rota İngiltere’ye döndü...

Bu doğrultuda listesinde yer alan isimlerle görüşen Galatasaray, sağ bek transferinde rotayı İngiltere Championship'e çevirdi.

Son dakika haberi: Galatasaray’dan sürpriz transfer atağı! Sağ bekte rota İngiltere’ye döndü...

İngiliz basını, Cimbom'un ilgilendiği 24 yaşındaki sağ bek oyuncusunu duyurdu.

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