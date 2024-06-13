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Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray'dan sürpriz transfer! Eski Beşiktaşlı geliyor...
Giriş Tarihi: 13.06.2024 22:25 Güncelleme Tarihi: 13.06.2024 22:25

Son dakika haberi: Galatasaray'dan sürpriz transfer! Eski Beşiktaşlı geliyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'de şampiyonluk sonrası transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Önümüzdeki sezon da şampiyonluğu göğüslemek isteyen sarı kırmızılılar, transferde düğmeye bastı. Birçok bölge için arayışlarını sürdüren Cimbom, Beşiktaş'ın eski yıldızını transfer etmek için düğmye bastı. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika haberi: Galatasaray’dan sürpriz transfer! Eski Beşiktaşlı geliyor...

Trendyol Süper Lig'i şampiyon olarak bitiren Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı kırmızılılarda ilk hedef Şampiyonlar Ligi gruplarına kalabilmek.

Son dakika haberi: Galatasaray’dan sürpriz transfer! Eski Beşiktaşlı geliyor...

Yönetim de bu doğrultuda eksik bölgelere takviye yaparak kadroyu güçlendirmek için harekete geçti.

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Son dakika haberi: Galatasaray’dan sürpriz transfer! Eski Beşiktaşlı geliyor...

Başkan Dursun Özbek ve kurmayları, geçtiğimiz günlerde teknik direktör Okan Buruk ile bir transfer toplantısı gerçekleştirmişti. Bu toplantının ardından hedefteki futbolcular netleşti.

Son dakika haberi: Galatasaray’dan sürpriz transfer! Eski Beşiktaşlı geliyor...

Galatasaray'ın özellikle sağ bek, orta saha ve hücum hattı için kaliteli futbolcularla görüşme halinde olduğu belirtildi.

Son dakika haberi: Galatasaray’dan sürpriz transfer! Eski Beşiktaşlı geliyor...

Sarı kırmızılı idarecilerin tıpkı son 2 sezonda olduğu gibi bu dönemde de transferde tam isabet sağlamayı hedeflediği kaydedildi.

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