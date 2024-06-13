Giriş Tarihi: 13.06.2024 22:25
Güncelleme Tarihi: 13.06.2024
22:25
Son dakika haberi: Galatasaray'dan sürpriz transfer! Eski Beşiktaşlı geliyor...
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'de şampiyonluk sonrası transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Önümüzdeki sezon da şampiyonluğu göğüslemek isteyen sarı kırmızılılar, transferde düğmeye bastı. Birçok bölge için arayışlarını sürdüren Cimbom, Beşiktaş'ın eski yıldızını transfer etmek için düğmye bastı. İşte o isim ve tüm detaylar...