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Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray'dan TFF'ye çıkarma! 46 pozisyon için başvuru...
Giriş Tarihi: 18.02.2025 09:59 Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 09:59

Son dakika haberi: Galatasaray'dan TFF'ye çıkarma! 46 pozisyon için başvuru...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 24. haftasını Rizespor'u mağlup ederek kapatan Galatasaray hatasız geçilen müsabakanın ardından derbi öncesinde Türkiye Futbol Federasyonuna gidecek. Sarı-kırmızılıların gündeminde ise geçtiğimiz hafta yapılan açıklamadaki 46 pozisyon yer alıyor. Başkan Dursun Özbek ve kurmayları hazırladığı dosyalarla TFF'ye çıkarma yapacak. İşte flaş başvurunun detayları...

Son dakika haberi: Galatasaray’dan TFF’ye çıkarma! 46 pozisyon için başvuru...

Trendyol Süper Lig'in namağlup lideri Galatasaray 24. haftayı 2-1'lik Rizespor galibiyetiyle kapattı.

Son dakika haberi: Galatasaray’dan TFF’ye çıkarma! 46 pozisyon için başvuru...

Gelecek hafta oynanacak kritik derbi öncesi haftayı kayıpsız geçen Cimbom'da Alkmaar mağlubiyeti sonrası moraller yeniden yükseldi.

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Son dakika haberi: Galatasaray’dan TFF’ye çıkarma! 46 pozisyon için başvuru...

GÖZLER AZ ALKMAAR RÖVANŞINDA

Okan Buruk ve öğrencileri bu kez odağını AZ Alkmaar maçının rövanşına çevirdi.

Son dakika haberi: Galatasaray’dan TFF’ye çıkarma! 46 pozisyon için başvuru...

Buna karşın Galatasaray cephesinde sıcak bir gelişme yaşandı.

Son dakika haberi: Galatasaray’dan TFF’ye çıkarma! 46 pozisyon için başvuru...

Sarı-kırmızılılar, Türkiye Futbol Federasyonuna başvuru yapmaya gidecek.

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