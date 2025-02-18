Giriş Tarihi: 18.02.2025 09:59
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025
09:59
Son dakika haberi: Galatasaray'dan TFF'ye çıkarma! 46 pozisyon için başvuru...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 24. haftasını Rizespor'u mağlup ederek kapatan Galatasaray hatasız geçilen müsabakanın ardından derbi öncesinde Türkiye Futbol Federasyonuna gidecek. Sarı-kırmızılıların gündeminde ise geçtiğimiz hafta yapılan açıklamadaki 46 pozisyon yer alıyor. Başkan Dursun Özbek ve kurmayları hazırladığı dosyalarla TFF'ye çıkarma yapacak. İşte flaş başvurunun detayları...