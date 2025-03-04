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Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray'dan TFF'ye flaş başvuru! 4. hakemin derbi raporunda Mourinho için olay iddia...
Giriş Tarihi: 04.03.2025 12:47 Güncelleme Tarihi: 04.03.2025 12:47

Son dakika haberi: Galatasaray'dan TFF'ye flaş başvuru! 4. hakemin derbi raporunda Mourinho için olay iddia...

Son dakika haber: Trendyol Süper Lig'de Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı ve zirve yarışında yara aldı. Sarı-kırmızılı yönetim, Fenerbahçe maçında açıklamaları sebebiyle ceza alan Mourinho için bir kez daha TFF'ye başvuruda bulundu. 4. hakem Kadir Sağlam'ın derbi raporuyla ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. İşte raporda yer alan o detay...

ÇAĞDAŞ HALICI
Son dakika haberi: Galatasaray’dan TFF’ye flaş başvuru! 4. hakemin derbi raporunda Mourinho için olay iddia...

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı ve zirve yarışında kritik 2 puan kaybı yaşadı.

Son dakika haberi: Galatasaray’dan TFF’ye flaş başvuru! 4. hakemin derbi raporunda Mourinho için olay iddia...

Galatasaray'ın gündeminde derbide yaşanan olaylar yer almaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı kulübün, Mourinho'ya verilen ceza sonrası yeniden harekete geçti.

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Son dakika haberi: Galatasaray’dan TFF’ye flaş başvuru! 4. hakemin derbi raporunda Mourinho için olay iddia...

G.SARAY'DAN 16. BAŞVURU

G.Saray, TFF'ye bu sezon 16. resmi başvurusu yaptı. Son 1.5 ayda Galatasaray yönetimi, 15 dilekçeyi Riva'ya göndermiş ve istediği yanıtları alamamıştı.

Son dakika haberi: Galatasaray’dan TFF’ye flaş başvuru! 4. hakemin derbi raporunda Mourinho için olay iddia...

Dün bir hamle daha yapan yönetim, Jose Mourinho'nun cezası nedeniyle resmi başvuruda bulundu.

Son dakika haberi: Galatasaray’dan TFF’ye flaş başvuru! 4. hakemin derbi raporunda Mourinho için olay iddia...

Hatırlanacağı gibi G.Saray-F.Bahçe maçının ardından Portekizli teknik adam, hakem odasına giderek, maçı yöneten Sloven hakem Vincic'i tebrik etmiş, aynı odadaki 4. hakem Kadir Sağlam'a da "Sizler yönetseydiniz felaket olurdu" demişti.