Giriş Tarihi: 04.03.2025 12:47
Güncelleme Tarihi: 04.03.2025
12:47
Son dakika haberi: Galatasaray'dan TFF'ye flaş başvuru! 4. hakemin derbi raporunda Mourinho için olay iddia...
Son dakika haber: Trendyol Süper Lig'de Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı ve zirve yarışında yara aldı. Sarı-kırmızılı yönetim, Fenerbahçe maçında açıklamaları sebebiyle ceza alan Mourinho için bir kez daha TFF'ye başvuruda bulundu. 4. hakem Kadir Sağlam'ın derbi raporuyla ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. İşte raporda yer alan o detay...