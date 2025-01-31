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Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray'ın Ajax mağlubiyeti sonrası flaş sözler: "Kendi içinde kavgası bitmeyenin dışarıda..."
Giriş Tarihi: 31.01.2025 06:50 Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 06:56

Son dakika haberi: Galatasaray'ın Ajax mağlubiyeti sonrası flaş sözler: "Kendi içinde kavgası bitmeyenin dışarıda..."

Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında deplasmanda Hollanda ekibi Ajax'a 2-1 yenilen Galatasaray, Play-Off turuna kaldı. Sarı-kırmızılılar, alınan sonucun ardından yenilmezlik serisini de sonlandırdı. SABAH Spor'un usta yazarları Levent Tüzemen ve Bülent Timurlenk mücadeleyi değerlendirdi. Yazarlardan Timurlenk, maçın ardından sert eleştirilerde bulundu. İşte detaylar…

Son dakika haberi: Galatasaray’ın Ajax mağlubiyeti sonrası flaş sözler: Kendi içinde kavgası bitmeyenin dışarıda...

UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında Galatasaray deplasmanda Ajax'ın konuğu oldu. Johan Cruijff Arena'da TSİ 23.00'te başlayan karşılaşmada İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jesus Gil Manzano düdük çaldı.

Son dakika haberi: Galatasaray’ın Ajax mağlubiyeti sonrası flaş sözler: Kendi içinde kavgası bitmeyenin dışarıda...

Mücadele 2-1 Ajax'ın üstünlüğüyle sona erdi. Sarı-kırmızılı ekip bu sonucun ardından Play-Off turuna kaldı.

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Son dakika haberi: Galatasaray’ın Ajax mağlubiyeti sonrası flaş sözler: Kendi içinde kavgası bitmeyenin dışarıda...

SABAH Spor'un usta kalemleri Levent Tüzemen ile Bülent Timurlenk, Ajax-Galatasaray karşılaşmasını değerlendirdi. İşte yazarların yorumları…

Son dakika haberi: Galatasaray’ın Ajax mağlubiyeti sonrası flaş sözler: Kendi içinde kavgası bitmeyenin dışarıda...

Levent Tüzemen: Umarım bu yenilgi ders olur!

Eline geçen fırsatları elinin tersi ile itersen sonucuna katlanırsın. Ajax önünde alınan yenilgi umarım G.Saray için çok büyük ders olur, Okan Buruk'un ayakları yere basar, hayal dünyasından çıkar. Rigas ve Dinamo Kiev önünde eline geçirdiğin gövdeli skorları koruyamazsan ve ilk 8 şansını düşlerken bir mağlubiyet ile hem yenilmezliğini kaybedip hem de gerilere düşersen Avrupa kupalarında başarılı oldum diyemezsin.

Son dakika haberi: Galatasaray’ın Ajax mağlubiyeti sonrası flaş sözler: Kendi içinde kavgası bitmeyenin dışarıda...

"HAFTALARDIR FİZİK GÜCÜ AŞAĞIDA"

Eğer bir takımın sağ beki kulübede oturuyorsa, sol bek olarak alınan Jakobs en kritik maç öncesi 'ağrılarım var' diyerek tribüne çıkıyorsa ve bu iki oyuncu yerine Kaan sağ bek Berkan sol bek oynuyorsa G.Saray'ın kaybetmesi çok normal. Okan Buruk haftalardır "Ben oyuncularıma güveniyorum. Şu maçı kazanacağız, şu maçı kaybetmeyiz" diye demeçler verdi. Oysa G.Saray'ın haftalardır fizik gücü aşağılarda geziniyor, Yunus ve Barış Alper çok maç oynadıkları için sezon başı performanslarını aratıyorlar.

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