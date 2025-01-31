Giriş Tarihi: 31.01.2025 06:50
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025
06:56
Son dakika haberi: Galatasaray'ın Ajax mağlubiyeti sonrası flaş sözler: "Kendi içinde kavgası bitmeyenin dışarıda..."
Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında deplasmanda Hollanda ekibi Ajax'a 2-1 yenilen Galatasaray, Play-Off turuna kaldı. Sarı-kırmızılılar, alınan sonucun ardından yenilmezlik serisini de sonlandırdı. SABAH Spor'un usta yazarları Levent Tüzemen ve Bülent Timurlenk mücadeleyi değerlendirdi. Yazarlardan Timurlenk, maçın ardından sert eleştirilerde bulundu. İşte detaylar…