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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray'ın eski yıldızı geri dönüyor! İspanyol basını bomba haberi duyurdu...
Giriş Tarihi: 07.12.2024 13:57 Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 13:59

SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray'ın eski yıldızı geri dönüyor! İspanyol basını bomba haberi duyurdu...

SON DAKİKA HABERİ: Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da devre arası transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılı takım, kadrosunu güçlendirecek takviyeler yapmayı hedefliyor. Cimbom'da bu kapsamda sürpriz bir isim ortaya atıldı. İspanyol basını, Aslan'ın eski yıldızının Türkiye'ye dönebileceğini iddia etti. İşte flaş transferinin detayları…

SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray’ın eski yıldızı geri dönüyor! İspanyol basını bomba haberi duyurdu...

Galatasaray, Süper Lig ve Avrupa'daki gösterdiği başarılı performansla yoluna doludizgin devam ediyor.

SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray’ın eski yıldızı geri dönüyor! İspanyol basını bomba haberi duyurdu...

Sarı-kırmızılı ekip, kadrodaki eksiklerini belirleyip devre arası transfer döneminde takviye yapmak için harekete geçti.

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SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray’ın eski yıldızı geri dönüyor! İspanyol basını bomba haberi duyurdu...

Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki Cimbom, şampiyonluk yarışında elini güçlendirmek adına transfer dönemini sessiz geçirmeyecek.

SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray’ın eski yıldızı geri dönüyor! İspanyol basını bomba haberi duyurdu...

Bu kapsamda çalışmalarını son sürat sürdüren Galatasaray'da dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray’ın eski yıldızı geri dönüyor! İspanyol basını bomba haberi duyurdu...

İspanyol basını, Sevilla'dan ayrılmaya hazırlanan Marcao'nun Galatasaray'a geri dönebileceğini aktardı.

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