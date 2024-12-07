Giriş Tarihi: 07.12.2024 13:57
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024
13:59
SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray'ın eski yıldızı geri dönüyor! İspanyol basını bomba haberi duyurdu...
SON DAKİKA HABERİ: Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da devre arası transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılı takım, kadrosunu güçlendirecek takviyeler yapmayı hedefliyor. Cimbom'da bu kapsamda sürpriz bir isim ortaya atıldı. İspanyol basını, Aslan'ın eski yıldızının Türkiye'ye dönebileceğini iddia etti. İşte flaş transferinin detayları…