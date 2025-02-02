Giriş Tarihi: 02.02.2025 10:43
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025
11:19
Son dakika haberi: Galatasaray'ın flaş hamlesini duyurdular! Cimbom transferde gaza bastı...
Son dakika haberi: Avrupa Ligi play-off kurası sonrası odağını yeniden Süper Lig'e çeviren Galatasaray'da transferde yeniden vites arttırıldı. Sarı-kırmızılılarda ilk olarak Ahmed Kutucu kadroya katılmıştı. Dünya yıldızı Alvaro Morata'nın transferini de bitiren Cimbom bu kez bir başka yıldıza talip oldu. İşte Galatasaray'ın flaş hamlesinin detayları...