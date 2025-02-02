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Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray'ın flaş hamlesini duyurdular! Cimbom transferde gaza bastı...
Giriş Tarihi: 02.02.2025 10:43 Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 11:19

Son dakika haberi: Galatasaray'ın flaş hamlesini duyurdular! Cimbom transferde gaza bastı...

Son dakika haberi: Avrupa Ligi play-off kurası sonrası odağını yeniden Süper Lig'e çeviren Galatasaray'da transferde yeniden vites arttırıldı. Sarı-kırmızılılarda ilk olarak Ahmed Kutucu kadroya katılmıştı. Dünya yıldızı Alvaro Morata'nın transferini de bitiren Cimbom bu kez bir başka yıldıza talip oldu. İşte Galatasaray'ın flaş hamlesinin detayları...

Son dakika haberi: Galatasaray’ın flaş hamlesini duyurdular! Cimbom transferde gaza bastı...

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda AZ Alkmaar ile eşleşen Galatasaray'da gözler Gaziantep FK ile oynanan maça çevrildi.

Son dakika haberi: Galatasaray’ın flaş hamlesini duyurdular! Cimbom transferde gaza bastı...

Sarı-kırmızılılar zorlu deplasmandan üç puanla ayrılıp Fenerbahçe ile olan 6 puanlık farkı korumak istiyor.

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Son dakika haberi: Galatasaray’ın flaş hamlesini duyurdular! Cimbom transferde gaza bastı...

Avrupa ve Süper Lig'de şampiyonluk hedefiyle yoluna devam Cimbom'da transfer çalışmaları da hız kazandı.

Son dakika haberi: Galatasaray’ın flaş hamlesini duyurdular! Cimbom transferde gaza bastı...

TRANSFERLER YOLDA

İlk olarak Eyüpspor'dan Ahmed Kutucu'yu kadrosuna katan Galatasaray, Milan forması giyen yıldız golcü Alvaro Morata transferinde ise iş ıslak imzaya kaldı.

Son dakika haberi: Galatasaray’ın flaş hamlesini duyurdular! Cimbom transferde gaza bastı...

Orta alana da bir takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızıl ekip bu kez rotayı İtalya'ya çevirdi.

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