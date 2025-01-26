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Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray'da Osimhen'in golü neden iptal edildi? Mustafa Çulcu açıkladı: "Kabul görmeyebilir, lakin kural böyle..."
Giriş Tarihi: 26.01.2025 07:25 Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 07:25

Son dakika haberi: Galatasaray'da Osimhen'in golü neden iptal edildi? Mustafa Çulcu açıkladı: "Kabul görmeyebilir, lakin kural böyle..."

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 21.haftasında lider Galatasaray, RAMS Park'ta ağırladığı TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0 mağlup ederek ligde 1 maç sonra galip geldi. Sarı-kırmızılılara galibiyeti Victor Osimhen'in 22.dakikada attığı penaltı getirdi. SABAH Spor'un usta kalemleri Ömer Üründül, Levent Tüzemen, Bülent Timurlenk, Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu hem karşılaşmayı hem de Halil Umut Meler'i değerlendirdi. Yazarlardan Mustafa Çulcu, Osimhen'in iptal edilen golüne açıklık getirdi. İşte detaylar…

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Son dakika haberi: Galatasaray’da Osimhen’in golü neden iptal edildi? Mustafa Çulcu açıkladı: Kabul görmeyebilir, lakin kural böyle...

Galatasaray, Süper Lig'in 21.haftasında evinde TÜMOSAN Konyaspor'u ağırladı. Sarı-kırmızılılar mücadeleyi Victor Osimhen'in 22.dakikada penaltıdan attığı tek golle 1-0 kazandı.

Son dakika haberi: Galatasaray’da Osimhen’in golü neden iptal edildi? Mustafa Çulcu açıkladı: Kabul görmeyebilir, lakin kural böyle...

Bu sonucun ardından Cimbom, puanını 54'e yükseltirken, konuk ekip 21 puanda kaldı ve kötü gidişata dur diyemedi.

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Son dakika haberi: Galatasaray’da Osimhen’in golü neden iptal edildi? Mustafa Çulcu açıkladı: Kabul görmeyebilir, lakin kural böyle...

SABAH Spor'un usta yazarları, Galatasaray – Konyaspor maçını yorumladı. İşte yazarların yorumları…

Son dakika haberi: Galatasaray’da Osimhen’in golü neden iptal edildi? Mustafa Çulcu açıkladı: Kabul görmeyebilir, lakin kural böyle...

ÖMER ÜRÜNDÜL: Yunus Akgün düşüşte, Barış Alper yorgun!

Galatasaray uzun süredir iyi futbol oynamıyor. Bilhassa kimsenin beklemediği Dinamo Kiev beraberliği doğal olarak moralleri de olumsuz etkiledi. Okan Buruk bunları düşünerek takımını alışılmış oyun düzeninin dışına çekti. Bence de doğruyu yaptı. Formsuz ve yorgun takımla alışılmış ön alan baskısını uygulatmadı. Daha kontrollü oynadılar, takım savunmasına özen gösterdiler. Birçok futbolcu performansının altında olsa da rakibe net bir pozisyon vermediler ve 1 penaltı golüyle de istedikleri önemli olan 3 puanı aldılar. Genel performanslara baktığımızda Mertens fiziki düşüş içinde. Yunus Akgün yine düşüş içinde ama buna rağmen dün kritik 3-4 pozisyonda çok kaliteli hareketler yaptı.

Son dakika haberi: Galatasaray’da Osimhen’in golü neden iptal edildi? Mustafa Çulcu açıkladı: Kabul görmeyebilir, lakin kural böyle...

"KRAMER'E TAHAMMÜL ETMESİNE ANLAM VEREMEDİM"

Takımın alışılmış lokomotifi Barış Alper ise son derece yorgun gözüktü. Osimhen hücumda en gayretli isimdi. Torreira sezon başından beri ağır yük çekmesine rağmen yine garantili bir pres gücüydü. Muslera da yaşadığı protesto olayı dolayısıyla çok konsantreydi ve hatasız oynadı. Sonuç olarak Okan Buruk 4'lü defansı tercih edip fazla risk almayarak geceyi hasarsız geçirdi. Konyaspor'un kadro kalitesi belli. Eksikleri de var. Ama Recep Uçar'ın hiçbir şey yapmadan takımını 10 kişi oynatan Kramer'e tahammül etmesine anlam veremedim.

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