Son dakika haberi: Galatasaray'da Osimhen'in golü neden iptal edildi? Mustafa Çulcu açıkladı: "Kabul görmeyebilir, lakin kural böyle..."

ÖMER ÜRÜNDÜL: Yunus Akgün düşüşte, Barış Alper yorgun!

Galatasaray uzun süredir iyi futbol oynamıyor. Bilhassa kimsenin beklemediği Dinamo Kiev beraberliği doğal olarak moralleri de olumsuz etkiledi. Okan Buruk bunları düşünerek takımını alışılmış oyun düzeninin dışına çekti. Bence de doğruyu yaptı. Formsuz ve yorgun takımla alışılmış ön alan baskısını uygulatmadı. Daha kontrollü oynadılar, takım savunmasına özen gösterdiler. Birçok futbolcu performansının altında olsa da rakibe net bir pozisyon vermediler ve 1 penaltı golüyle de istedikleri önemli olan 3 puanı aldılar. Genel performanslara baktığımızda Mertens fiziki düşüş içinde. Yunus Akgün yine düşüş içinde ama buna rağmen dün kritik 3-4 pozisyonda çok kaliteli hareketler yaptı.