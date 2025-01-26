Giriş Tarihi: 26.01.2025 07:25
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025
07:25
Son dakika haberi: Galatasaray'da Osimhen'in golü neden iptal edildi? Mustafa Çulcu açıkladı: "Kabul görmeyebilir, lakin kural böyle..."
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 21.haftasında lider Galatasaray, RAMS Park'ta ağırladığı TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0 mağlup ederek ligde 1 maç sonra galip geldi. Sarı-kırmızılılara galibiyeti Victor Osimhen'in 22.dakikada attığı penaltı getirdi. SABAH Spor'un usta kalemleri Ömer Üründül, Levent Tüzemen, Bülent Timurlenk, Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu hem karşılaşmayı hem de Halil Umut Meler'i değerlendirdi. Yazarlardan Mustafa Çulcu, Osimhen'in iptal edilen golüne açıklık getirdi. İşte detaylar…