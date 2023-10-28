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Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray'ın golünden önce faul var mı? Erman Toroğlu açıkladı!
Giriş Tarihi: 28.10.2023 22:12 Güncelleme Tarihi: 28.10.2023 22:16

Son dakika haberi: Galatasaray'ın golünden önce faul var mı? Erman Toroğlu açıkladı!

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Rizespor'u 1-0 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Karşılaşmaya ise bazı pozisyonlar damga vurdu. Sarı kırmızılıların golünden önce Abdülkerim Bardakcı'nın rakibine yaptığı pozisyonda faul olduğu gerekçesiyle itiraz edilmişti. A Spor'un usta yorumcusu Erman Toroğlu ise canlı yayında bu tartışmalara son noktayı koydu. Peki; Galatasaray'ın golünden önce faul var mı? İşte Erman Toroğlu'nun tüm sözleri...

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Son dakika haberi: Galatasaray’ın golünden önce faul var mı? Erman Toroğlu açıkladı!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Rizespor'u 1-0 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Son dakika haberi: Galatasaray’ın golünden önce faul var mı? Erman Toroğlu açıkladı!

Karşılaşmaya ise bazı pozisyonlar damga vurdu. Sarı kırmızılıların golünden önce Abdülkerim Bardakcı'nın rakibine yaptığı pozisyonda faul olduğu gerekçesiyle itiraz edilmişti.

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Son dakika haberi: Galatasaray’ın golünden önce faul var mı? Erman Toroğlu açıkladı!

A Spor'un usta yorumcusu Erman Toroğlu ise canlı yayında bu tartışmalara son noktayı koydu.

Son dakika haberi: Galatasaray’ın golünden önce faul var mı? Erman Toroğlu açıkladı!

Peki; Galatasaray'ın golünden önce faul var mı? İşte Erman Toroğlu'nun tüm sözleri...

Son dakika haberi: Galatasaray’ın golünden önce faul var mı? Erman Toroğlu açıkladı!

MAÇTAN NOTLAR

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü haftasında oynadığı Bayern Münih kadrosundan üç değişiklikle karşılaşmaya çıktı.

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