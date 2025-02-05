Giriş Tarihi: 05.02.2025 09:38
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025
09:38
Son dakika haberi: Galatasaray'ın hamleleri sürecek! Stoper için adaylar belirlendi...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de namağlup olarak liderliğini sürdüren Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Sarı-kırmızılılar son olarak Alvaro Morata'yı kadrosuna katarken Mario Lemina transferinde de son aşamaya gelmişti. Batshuayi ve Nelsson ile de yollarını ayıran Cimbom bu kez rotayı savunma hattına çevirdi. İşte Galatasaray'ın hedefindeki stoperler...