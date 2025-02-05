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Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray'ın hamleleri sürecek! Stoper için adaylar belirlendi...
Giriş Tarihi: 05.02.2025 09:38 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 09:38

Son dakika haberi: Galatasaray'ın hamleleri sürecek! Stoper için adaylar belirlendi...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de namağlup olarak liderliğini sürdüren Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Sarı-kırmızılılar son olarak Alvaro Morata'yı kadrosuna katarken Mario Lemina transferinde de son aşamaya gelmişti. Batshuayi ve Nelsson ile de yollarını ayıran Cimbom bu kez rotayı savunma hattına çevirdi. İşte Galatasaray'ın hedefindeki stoperler...

Son dakika haberi: Galatasaray’ın hamleleri sürecek! Stoper için adaylar belirlendi...

Trendyol Süper Lig'de Gaziantep Futbol Kulübü'nü deplasmanda 1-0 mağlup eden Galatasaray liderliğini sürdürmüştü.

Son dakika haberi: Galatasaray’ın hamleleri sürecek! Stoper için adaylar belirlendi...

6 puan farkla namağlup şekilde zirvede yer alan Cimbom sezon sonuna kadar yola kayıpsız devam etmeyi amaçlıyor.

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Son dakika haberi: Galatasaray’ın hamleleri sürecek! Stoper için adaylar belirlendi...

Buna göre transfer çalışmalarını devam ettiren Galatasara'da hareketlilik yaşanıyor.

Son dakika haberi: Galatasaray’ın hamleleri sürecek! Stoper için adaylar belirlendi...

NELSSON YERİNE STOPER ADAYLARI

Danimarkalı savumacı Victor Nelsson'un satın alma opsiyonuyla beraber Roma'ya transfer olmasıyla beraber stoper için arayışlara başlandı.

Son dakika haberi: Galatasaray’ın hamleleri sürecek! Stoper için adaylar belirlendi...

GENÇ GÜRCÜ LİSTEYE GİRDİ

Okan Buruk'un raporu doğrultusunda kısa süre için stoper takviyesi yapmak isteyen Cimbom, Empoli forması giyen Saba Goglichidze için temaslara başladı.

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