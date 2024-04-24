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Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray'ın ilk transferi belli oldu! Dünya devinden geliyor...
Giriş Tarihi: 24.04.2024 14:56 Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 14:57

Son dakika haberi: Galatasaray'ın ilk transferi belli oldu! Dünya devinden geliyor...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de yeni sezona fırtına gibi başlayan Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile olan puan farkını 5'e yükseltti. Yaz transfer dönemi hazırlıklarına şimdiden başlayan sarı-kırmızılı ekip, dünyaca ünlü takımın yıldız futbolcusunu renklerine bağlamak için çalışmalara başladı. İşte son dakika Galatasaray transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: Galatasaray’ın ilk transferi belli oldu! Dünya devinden geliyor...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de yeni sezona fırtına gibi başlayan Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile olan puan farkını 5'e yükseltti. Yaz transfer dönemi hazırlıklarına şimdiden başlayan sarı-kırmızılı ekip, dünyaca ünlü takımın yıldız futbolcusunu renklerine bağlamak için çalışmalara başladı. İşte son dakika Galatasaray transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: Galatasaray’ın ilk transferi belli oldu! Dünya devinden geliyor...

Trendyol Süper Lig'de sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Galatasaray, son olarak evinde Pendikspor'u 4-1 mağlup etti.

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Son dakika haberi: Galatasaray’ın ilk transferi belli oldu! Dünya devinden geliyor...

Bu skorla beraber puanını 90'a yükselten sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin 5 puan ilerisinde liderlik koltuğunda oturuyor.

Son dakika haberi: Galatasaray’ın ilk transferi belli oldu! Dünya devinden geliyor...

Geride kalan haftalarda hata yapmayarak ligi 1. sırada bitirmeyi hedefleyen Cimbom, 24. kez bu başarıya imza atmak istiyor.

Son dakika haberi: Galatasaray’ın ilk transferi belli oldu! Dünya devinden geliyor...

HEDEF ŞAMPİYONLAR LİGİ

Süper Lig'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen Galatasaray, doğrudan Devler Ligi'ne katılmanın planlarını yapıyor.

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