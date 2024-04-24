Giriş Tarihi: 24.04.2024 14:56
Güncelleme Tarihi: 24.04.2024
14:57
Son dakika haberi: Galatasaray'ın ilk transferi belli oldu! Dünya devinden geliyor...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de yeni sezona fırtına gibi başlayan Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile olan puan farkını 5'e yükseltti. Yaz transfer dönemi hazırlıklarına şimdiden başlayan sarı-kırmızılı ekip, dünyaca ünlü takımın yıldız futbolcusunu renklerine bağlamak için çalışmalara başladı. İşte son dakika Galatasaray transfer haberinin tüm detayları...