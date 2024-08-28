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Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu! Avrupa Ligi'nde zorlu takımlar...
Giriş Tarihi: 28.08.2024 15:07 Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 15:07

Son dakika haberi: Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu! Avrupa Ligi'nde zorlu takımlar...

Son dakika haberi: Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys'a elenen Galatasaray, yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki gibi Avrupa Ligi'nde de yeni formata geçiliyor. Temsilcimiz Galatasaray'ın Avrupa Ligi kura çekimi öncesinde hangi torbada olduğu netleşirken, Cimbom'un muhtemel rakipleri de belli oldu. Avrupa Ligi'nde bu sezon derbi maçlarına da tanık olabiliriz. İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri...


Son dakika haberi: Galatasaray’ın muhtemel rakipleri belli oldu! Avrupa Ligi’nde zorlu takımlar...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off Turu ikinci maçında İsviçre ekibi Young Boys ile sahasında karşılaştı. İsviçre'de oynanan ilk maçta 3-2 mağlup olan sarı-kırmızılılar, ikinci maçta da sahadan 1-0 yenilgiyle ayrıldı.

Son dakika haberi: Galatasaray’ın muhtemel rakipleri belli oldu! Avrupa Ligi’nde zorlu takımlar...

İki maçın toplamında 4-2'lik skor avantajını yakalayan Young Boys turu geçen taraf oldu. Galatasaray ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde direkt gruplardan devam edecek.

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Son dakika haberi: Galatasaray’ın muhtemel rakipleri belli oldu! Avrupa Ligi’nde zorlu takımlar...

Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu. Bu sezon Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş olmak üzere 3 takımımız bizi Avrupa Ligi'nde temsil edecek.

Son dakika haberi: Galatasaray’ın muhtemel rakipleri belli oldu! Avrupa Ligi’nde zorlu takımlar...

AVRUPA LİGİ'NDE YENİ FORMAT

Avrupa Ligi'nde bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde olduğu gibi İsviçre modeline geçiliyor. Yeni sistemde takımların maç sayısı 6'dan 8'e çıkacak. Yani Galatasaray, lig aşamasında 4'ü iç saha 4'ü deplasman olmak üzere toplam 8 maç oynayacak.

Son dakika haberi: Galatasaray’ın muhtemel rakipleri belli oldu! Avrupa Ligi’nde zorlu takımlar...

GALATASARAY'IN RAKİPLERİ NASIL BELİRLENECEK?

Avrupa Ligi'nde kura öncesi 4 torba ve her torbada 9'ar takım olacak. Toplam 36 takımın olacağı kurada takımlar her torbadan 2'şer rakip çekecek. Dolayısıyla Cmbom kendi torbası da dahil olmak üzere her torbadan 2 rakip çekmiş olacak.

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