Son dakika haberi: Galatasaray’ın muhtemel rakipleri belli oldu! Avrupa Ligi’nde zorlu takımlar...

GALATASARAY'IN RAKİPLERİ NASIL BELİRLENECEK?

Avrupa Ligi'nde kura öncesi 4 torba ve her torbada 9'ar takım olacak. Toplam 36 takımın olacağı kurada takımlar her torbadan 2'şer rakip çekecek. Dolayısıyla Cmbom kendi torbası da dahil olmak üzere her torbadan 2 rakip çekmiş olacak.