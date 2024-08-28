Giriş Tarihi: 28.08.2024 15:07
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024
15:07
Son dakika haberi: Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu! Avrupa Ligi'nde zorlu takımlar...
Son dakika haberi: Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys'a elenen Galatasaray, yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki gibi Avrupa Ligi'nde de yeni formata geçiliyor. Temsilcimiz Galatasaray'ın Avrupa Ligi kura çekimi öncesinde hangi torbada olduğu netleşirken, Cimbom'un muhtemel rakipleri de belli oldu. Avrupa Ligi'nde bu sezon derbi maçlarına da tanık olabiliriz. İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri...