Son dakika haberi: Galatasaray’ın o golü iptal edildi! Kayserispor maçında ortalık yangın yerine döndü...

Süper Lig'de geçen hafta EMS Yapı Sivasspor ile oynanan maça ilk 11'de başlayan oyunculardan Kerem Demirbay ve Kazımcan Karataş yedeğe çekilirken, gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Kerem Aktürkoğlu ile Ali Turap Bülbül de kadroda yer almadı.