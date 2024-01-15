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Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray'ın o golü iptal edildi! Kayserispor maçında ortalık yangın yerine döndü...
Giriş Tarihi: 15.01.2024 21:04 Güncelleme Tarihi: 15.01.2024 22:04

Son dakika haberi: Galatasaray'ın o golü iptal edildi! Kayserispor maçında ortalık yangın yerine döndü...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, evinde Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Heyecanlı geçen mücadelede sarı-kırmızılı takım bulduğu golle skoru 2-0'a getirdi ancak hakem Atilla Karaoğlan faul gerekçesiyle ağlara giden top gol değeri kazanmadı. İşte Galatasaray-Kayserispor maçı haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: Galatasaray’ın o golü iptal edildi! Kayserispor maçında ortalık yangın yerine döndü...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, evinde Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Heyecanlı geçen mücadelede sarı-kırmızılı takım bulduğu golle skoru 2-0'a getirdi ancak hakem Atilla Karaoğlan faul gerekçesiyle ağlara giden top gol değeri kazanmadı. İşte Galatasaray-Kayserispor maçı haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: Galatasaray’ın o golü iptal edildi! Kayserispor maçında ortalık yangın yerine döndü...

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Mondihome Kayserispor'u konuk eden Galatasaray, son maçına göre kadroda 4 değişiklikle sahaya çıktı.

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Son dakika haberi: Galatasaray’ın o golü iptal edildi! Kayserispor maçında ortalık yangın yerine döndü...

Süper Lig'de geçen hafta EMS Yapı Sivasspor ile oynanan maça ilk 11'de başlayan oyunculardan Kerem Demirbay ve Kazımcan Karataş yedeğe çekilirken, gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Kerem Aktürkoğlu ile Ali Turap Bülbül de kadroda yer almadı.

Son dakika haberi: Galatasaray’ın o golü iptal edildi! Kayserispor maçında ortalık yangın yerine döndü...

Teknik direktör Okan Buruk, Mondihome Kayserispor maçında bu futbolcuların yerine Sacha Boey, Barış Alper Yılmaz, Tanguy Ndombele ve Mateus Tete'ye görev verdi.

Son dakika haberi: Galatasaray’ın o golü iptal edildi! Kayserispor maçında ortalık yangın yerine döndü...

Galatasaray müsabakaya Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Tanguy Ndombele, Mateus Tete, Dries Mertens, Wilfried Zaha ve Halil Dervişoğlu ile başladı.

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