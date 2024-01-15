Giriş Tarihi: 15.01.2024 21:04
Güncelleme Tarihi: 15.01.2024
22:04
Son dakika haberi: Galatasaray'ın o golü iptal edildi! Kayserispor maçında ortalık yangın yerine döndü...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, evinde Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Heyecanlı geçen mücadelede sarı-kırmızılı takım bulduğu golle skoru 2-0'a getirdi ancak hakem Atilla Karaoğlan faul gerekçesiyle ağlara giden top gol değeri kazanmadı. İşte Galatasaray-Kayserispor maçı haberinin tüm detayları...