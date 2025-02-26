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Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'de sıcak gelişme! Napoli resmen açıkladı: "Geç kalmak istemiyoruz"
Giriş Tarihi: 26.02.2025 20:42 Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 20:43

Son dakika haberi: Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'de sıcak gelişme! Napoli resmen açıkladı: "Geç kalmak istemiyoruz"

Son dakika haberi: Süper Lig'de hafta sonu Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da sıcak bir gelişme yaşandı. Takımın yıldız golcüsü Victor Osimhen hakkında Napoli'den açıklama geldi. Sportif direktör Giovanni Manna, Osimhen'in geleceğiyle ilgili Avrupa basınına açıklamalarda bulundu. Manna, sözleşmedeki detayı doğruladı. İşte haberin detayları...

Son dakika haberi: Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen’de sıcak gelişme! Napoli resmen açıkladı: Geç kalmak istemiyoruz

Süper Lig'in 26.haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak Galatasaray, derbinin ardından galip gelerek zirve yarışında yara almak istemiyor.

Son dakika haberi: Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen’de sıcak gelişme! Napoli resmen açıkladı: Geç kalmak istemiyoruz

Takımın yıldız golcüsü olan ve Avrupa devlerinin radarında bulunan Victor Osimhen konusundaki belirsizlik ise sürüyor.

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Son dakika haberi: Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen’de sıcak gelişme! Napoli resmen açıkladı: Geç kalmak istemiyoruz

Sarı-kırmızılı takımda kiralık olarak forma giyen Nijeryal yıldızı Osimhen'in geleceğine dair gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Son dakika haberi: Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen’de sıcak gelişme! Napoli resmen açıkladı: Geç kalmak istemiyoruz

Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, Osimhen'in geleceğiyle ilgili Avrupa basınına açıklama yaptı.

Son dakika haberi: Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen’de sıcak gelişme! Napoli resmen açıkladı: Geç kalmak istemiyoruz

Giovanni Manna, "Osimhen'in sözleşmesinde serbest kalma maddesi olduğu doğru. Geçen yaz olduğu gibi geç bir transferden kaçınmak için en kısa sürede bir çözüm bulmak istiyoruz." dedi. (Sky Sports)

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