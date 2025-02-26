Giriş Tarihi: 26.02.2025 20:42
Güncelleme Tarihi: 26.02.2025
20:43
Son dakika haberi: Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'de sıcak gelişme! Napoli resmen açıkladı: "Geç kalmak istemiyoruz"
Son dakika haberi: Süper Lig'de hafta sonu Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da sıcak bir gelişme yaşandı. Takımın yıldız golcüsü Victor Osimhen hakkında Napoli'den açıklama geldi. Sportif direktör Giovanni Manna, Osimhen'in geleceğiyle ilgili Avrupa basınına açıklamalarda bulundu. Manna, sözleşmedeki detayı doğruladı. İşte haberin detayları...