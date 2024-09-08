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Haberler Galeri Son dakika haberi: Galler maçı sonrası Montella için olay sözler! "Zır delilerin olduğu yerde neden para ödüyoruz ki!"
Giriş Tarihi: 08.09.2024 09:02 Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 09:17

Son dakika haberi: Galler maçı sonrası Montella için olay sözler! "Zır delilerin olduğu yerde neden para ödüyoruz ki!"

Son dakika haberi: A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ilk maçında deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kaldı. Ay-yıldızlı ekip gruptaki ikinci maçında 9 Eylül'de İzmir'de İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Galler ise aynı gün Karadağ ile deplasmanda karşılaşacak. Galler maçında ortaya konulan futbol eleştirilerin hedefi haline geldi. SABAH Spor'un usta kalemleri Levent Tüzemen, Ömer Üründül, Bülent Timurlenk ve İskender Günen özellikle de Montella için çok çarpıcı yorumlar yaptı.

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Son dakika haberi: Galler maçı sonrası Montella için olay sözler! Zır delilerin olduğu yerde neden para ödüyoruz ki!

Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ilk maçında deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kaldı. Türkiye'nin Galler karşısında gösterdiği performans büyük eleştirilere maruz kalırken, hedefte olan isimlerden bir tanesi de teknik direktör Vincenzo Montella'ydı.

Son dakika haberi: Galler maçı sonrası Montella için olay sözler! Zır delilerin olduğu yerde neden para ödüyoruz ki!

SABAH Spor'un usta kalemleri Levent Tüzemen, Ömer Üründül, Bülent Timurlenk ve İskender Günen özellikle de Montella için çok çarpıcı yorumlar yaptı.

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Son dakika haberi: Galler maçı sonrası Montella için olay sözler! Zır delilerin olduğu yerde neden para ödüyoruz ki!

ÖMER ÜRÜNDÜL: "KADRO İSTİKRARINI SAĞLAYAMADIK"

Genel olarak Galler karşısındaki oyunumuz futbol olarak olumsuzdu. Senelerdir aynı konuyu vurguluyorum; milli takımımızın oturmuş bir ekolü yok. En önemli olgu kadro istikrarıdır. Biz bunu da bugüne kadar sağlayamadığımız için hangi maçta hangi rakip karşısında hangi şekilde oynayacağımızı tahmin edemiyoruz.

Son dakika haberi: Galler maçı sonrası Montella için olay sözler! Zır delilerin olduğu yerde neden para ödüyoruz ki!

"NOKTA SANTRFORUMUZ YOK"

Santrfor problemine gelince; şu anda milli takımımızda bir tane nokta santrfor yok. Ama saha içi organizasyonunu sağlayamadığımız sürece yaşadığımız sıkıntının problemi santrforsuz oynamak değil. Galler karşısındaki milli takımımızın ortaya koyduğu performansa baktığımızda iyi bir nokta santrforumuz olsa ne değişirdi? Bence hiçbir şey.

Son dakika haberi: Galler maçı sonrası Montella için olay sözler! Zır delilerin olduğu yerde neden para ödüyoruz ki!

"MONTELLA'YA EN ÖNEMLİ ÖNERİM..."

Montella'ya en önemli önerim; Uluslar Ligi'nde 5 maç daha oynayacak. Bunlar hem resmi karşılaşmalar hemde saha içi uyumunu sağlamamız açısından değerli. Dünya Kupası elemelerine kadar bunu değerlendirmemiz ve mümkün olduğunca istikrarlı bir yapıya kavuşturmamız gerekiyor.

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