Giriş Tarihi: 08.09.2024 09:02
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024
09:17
Son dakika haberi: Galler maçı sonrası Montella için olay sözler! "Zır delilerin olduğu yerde neden para ödüyoruz ki!"
Son dakika haberi: A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ilk maçında deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kaldı. Ay-yıldızlı ekip gruptaki ikinci maçında 9 Eylül'de İzmir'de İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Galler ise aynı gün Karadağ ile deplasmanda karşılaşacak. Galler maçında ortaya konulan futbol eleştirilerin hedefi haline geldi. SABAH Spor'un usta kalemleri Levent Tüzemen, Ömer Üründül, Bülent Timurlenk ve İskender Günen özellikle de Montella için çok çarpıcı yorumlar yaptı.