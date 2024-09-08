Son dakika haberi: Galler maçı sonrası Montella için olay sözler! "Zır delilerin olduğu yerde neden para ödüyoruz ki!"

ÖMER ÜRÜNDÜL: "KADRO İSTİKRARINI SAĞLAYAMADIK"

Genel olarak Galler karşısındaki oyunumuz futbol olarak olumsuzdu. Senelerdir aynı konuyu vurguluyorum; milli takımımızın oturmuş bir ekolü yok. En önemli olgu kadro istikrarıdır. Biz bunu da bugüne kadar sağlayamadığımız için hangi maçta hangi rakip karşısında hangi şekilde oynayacağımızı tahmin edemiyoruz.