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Haberler Galeri Son dakika haberi: G.Saray'dan ayrılma kararı aldı! "Artık yapamıyorum, bırakacağım"
Giriş Tarihi: 07.03.2025 09:36 Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 09:36

Son dakika haberi: G.Saray'dan ayrılma kararı aldı! "Artık yapamıyorum, bırakacağım"

Son dakika haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Kasımpaşa maçındaki puan kaybı sonrası hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılı takım, rakibini mağlup ederek Fenerbahçe ile arasındaki 4 puanlık farkı korumak istiyor. Cimbom'da karşılaşma öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yıldız futbolcu, sezon sonunda ayrılma kararı aldı. İşte o isim...

Son dakika haberi: G.Saray’dan ayrılma kararı aldı! Artık yapamıyorum, bırakacağım

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe'nin 4 puan önünde liderliğini sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar...

Son dakika haberi: G.Saray’dan ayrılma kararı aldı! Artık yapamıyorum, bırakacağım

Süper Lig'in 27. haftasında Alanyaspor'a konuk olacak olan sarı-kırmızılı takım, rakibini mağlup ederek zirvede hata yapmak istemiyor.

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Son dakika haberi: G.Saray’dan ayrılma kararı aldı! Artık yapamıyorum, bırakacağım

MAÇ ÖNCESİ KAMP KARARI!

Son haftalarda düşük performansını bir türlü artıramayan Galatasaray'da teknik heyet ve yönetim flaş bir karar aldı.

Son dakika haberi: G.Saray’dan ayrılma kararı aldı! Artık yapamıyorum, bırakacağım

Cimbom, Alanyaspor ile oynayacakları maç için 3 gün önceden Antalya'ya giderek kampa girdi.

Son dakika haberi: G.Saray’dan ayrılma kararı aldı! Artık yapamıyorum, bırakacağım

Takımın düşen performansını yükseltmeyi amaçlayan Aslan'da kritik maç öncesi sıcak bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...