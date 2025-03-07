Giriş Tarihi: 07.03.2025 09:36
Güncelleme Tarihi: 07.03.2025
09:36
Son dakika haberi: G.Saray'dan ayrılma kararı aldı! "Artık yapamıyorum, bırakacağım"
Son dakika haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Kasımpaşa maçındaki puan kaybı sonrası hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılı takım, rakibini mağlup ederek Fenerbahçe ile arasındaki 4 puanlık farkı korumak istiyor. Cimbom'da karşılaşma öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yıldız futbolcu, sezon sonunda ayrılma kararı aldı. İşte o isim...