Son dakika haberi: Günün bombasını duyurdular! Arda Güler’den İlkay Gündoğan’a Galatasaray sorusu...

Giriş Tarihi: 04.08.2024 18:34
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024
18:34
Son dakika haberi: Yeni sezonun ilk El Clasico'su dün ABD'nin New Jersey eyaletinde oynandı. Real Madrid ve Barcelona dün hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Milli yıldızımız Arda Güler'in oynadığı ve 1 asistle tamamladığı maçı Barcelona 2-1 kazandı. Maçtan sonra Arda Güler ve İlkay Gündoğan'ın bir araya gelerek konuştuğu anlar gündem olurken, İspanyollar Arda'nın İlkay'a Galatasaray'ı sorduğu iddia edildi. İşte son dakika haberinin detayları...