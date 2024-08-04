Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberi: Günün bombasını duyurdular! Arda Güler'den İlkay Gündoğan'a Galatasaray sorusu...
Giriş Tarihi: 04.08.2024 18:34 Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 18:34

Son dakika haberi: Günün bombasını duyurdular! Arda Güler'den İlkay Gündoğan'a Galatasaray sorusu...

Son dakika haberi: Yeni sezonun ilk El Clasico'su dün ABD'nin New Jersey eyaletinde oynandı. Real Madrid ve Barcelona dün hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Milli yıldızımız Arda Güler'in oynadığı ve 1 asistle tamamladığı maçı Barcelona 2-1 kazandı. Maçtan sonra Arda Güler ve İlkay Gündoğan'ın bir araya gelerek konuştuğu anlar gündem olurken, İspanyollar Arda'nın İlkay'a Galatasaray'ı sorduğu iddia edildi. İşte son dakika haberinin detayları...

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika haberi: Günün bombasını duyurdular! Arda Güler’den İlkay Gündoğan’a Galatasaray sorusu...

Barcelona, sezonun ilk El Clasico'sunda Real Madrid'i hazırlık maçında 2-1 mağlup etti. Geceye damga vuran anlardan bir tanesi de Arda Güler ve İlkay Gündoğan'ın maç sonunda konuştukları anlar oldu...

Son dakika haberi: Günün bombasını duyurdular! Arda Güler’den İlkay Gündoğan’a Galatasaray sorusu...

İspanyol ekiplerinden Real Madrid ile Barcelona, ABD'nin New Jersey eyaletindeki MetLife Stadium'unda karşılaştı.

MAÇA YAĞMUR ENGELİ

Müsabakaya 12. dakikada hava koşulları sebebiyle ara verildi. Maç, 1.5 saatlik aranın ardından devam etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberi: Günün bombasını duyurdular! Arda Güler’den İlkay Gündoğan’a Galatasaray sorusu...

Barcelona, Pau Victor'un 42. dakikada attığı golle soyunma odasına 1-0 önde gitti. Pau Victor, 54. dakikada 2. golünü atarak aradaki farkı 2'ye çıkardı.

Son dakika haberi: Günün bombasını duyurdular! Arda Güler’den İlkay Gündoğan’a Galatasaray sorusu...

ARDA GÜLER'DEN NICO PAZ'A ASİST

82. dakikada Nico Paz'ın Real Madrid adına attığı golde ise asisti Arda Güler yaptı ve maç 2-1 sona erdi.

Son dakika haberi: Günün bombasını duyurdular! Arda Güler’den İlkay Gündoğan’a Galatasaray sorusu...

Milli oyuncunun 24. dakikada filelere gönderdiği top, ofsayt sebebiyle gol sayılmadı.

SON DAKİKA