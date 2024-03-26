Giriş Tarihi: 26.03.2024 13:36
Güncelleme Tarihi: 26.03.2024
13:36
Son dakika haberi: Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray'a transfer engeli! Bizzat aradı ve...
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyon olmak isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Gelecek sezon için çalışmalarına şimdiden başlayan sarı kırmızılılar, transfer listesini de belirledi. Cimbom, yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçerken, Inter de bu transfer için devreye girdi. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu da transferde devreye girerek genç oyuncuyu aradı. İşte tüm detaylar...