Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberi: Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray'a transfer engeli! Bizzat aradı ve...
Giriş Tarihi: 26.03.2024 13:36 Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 13:36

Son dakika haberi: Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray'a transfer engeli! Bizzat aradı ve...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyon olmak isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Gelecek sezon için çalışmalarına şimdiden başlayan sarı kırmızılılar, transfer listesini de belirledi. Cimbom, yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçerken, Inter de bu transfer için devreye girdi. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu da transferde devreye girerek genç oyuncuyu aradı. İşte tüm detaylar...

Son dakika haberi: Hakan Çalhanoğlu’ndan Galatasaray’a transfer engeli! Bizzat aradı ve...

Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyon olmak isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika haberi: Hakan Çalhanoğlu’ndan Galatasaray’a transfer engeli! Bizzat aradı ve...

Gelecek sezon için çalışmalarına şimdiden başlayan sarı kırmızılılar, transfer listesini de belirledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberi: Hakan Çalhanoğlu’ndan Galatasaray’a transfer engeli! Bizzat aradı ve...

Cimbom, yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçerken, Inter de bu transfer için devreye girdi.

Son dakika haberi: Hakan Çalhanoğlu’ndan Galatasaray’a transfer engeli! Bizzat aradı ve...

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu da transferde devreye girerek genç oyuncuyu aradı. İşte tüm detaylar...

Son dakika haberi: Hakan Çalhanoğlu’ndan Galatasaray’a transfer engeli! Bizzat aradı ve...

GÜNDEM CAN UZUN

Bundesliga 2. Ligi'nde Nürnberg forması giyen Can Uzun, gösterdiği etkili performansla kısa sürede hem A Milli Takım'ın hem de Avrupa devlerinin dikkatini çekmeyi başardı.

SON DAKİKA