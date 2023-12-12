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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ: Saldırıya uğrayan Halil Umut Meler'den ilk açıklama geldi! "Tek isteğim..."
Giriş Tarihi: 12.12.2023 07:00 Güncelleme Tarihi: 12.12.2023 07:57

SON DAKİKA HABERİ: Saldırıya uğrayan Halil Umut Meler'den ilk açıklama geldi! "Tek isteğim..."

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının bitiş düdüğünün ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk atmıştı. FIFA kokartlı hakemimiz, futbol kamuoyunda şok etkisi yaratan ve büyük tepki çeken olayın ardından hastaneye kaldırılmıştı. Son derece üzgün olan Halil Umut Meler, kendisini ziyaret edenlere tek isteğini de söyledi. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERİ: Saldırıya uğrayan Halil Umut Meler’den ilk açıklama geldi! Tek isteğim...

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının bitiş düdüğünün ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk atmıştı. FIFA kokartlı hakemimiz, futbol kamuoyunda şok etkisi yaratan ve büyük tepki çeken olayın ardından hastaneye kaldırılmıştı. Son derece üzgün olan Halil Umut Meler'in kendisini ziyaret edenlere tek isteğini de söyledi. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERİ: Saldırıya uğrayan Halil Umut Meler’den ilk açıklama geldi! Tek isteğim...

Süper Lig'in 15. haftasında dün oynanan ve MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor'un 1-1'lik eşitliğiyle sona eren maçın ardından büyük bir skandal yaşandı.

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SON DAKİKA HABERİ: Saldırıya uğrayan Halil Umut Meler’den ilk açıklama geldi! Tek isteğim...

Eryaman Stadyumu'nda Halil Umut Meler'in son düdüğü çalmasının ardından hakemler orta alanda toplandı.

SON DAKİKA HABERİ: Saldırıya uğrayan Halil Umut Meler’den ilk açıklama geldi! Tek isteğim...

FARUK KOCA'NIN YANINDAKİLER, HALİL UMUT MELER'İ YERDEYKEN TEKMELEDİ

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve yanındaki birkaç kişi, koşarak hakemlerin yanına gitti.

SON DAKİKA HABERİ: Saldırıya uğrayan Halil Umut Meler’den ilk açıklama geldi! Tek isteğim...

Koca, Meler'in suratına yumruk attı. Aldığı darbeyle yere düşen 37 yaşındaki FIFA kokartlı hakem, yerde yüzünü tuttu.

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