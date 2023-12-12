SON DAKİKA HABERİ: Saldırıya uğrayan Halil Umut Meler'den ilk açıklama geldi! "Tek isteğim..."

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının bitiş düdüğünün ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk atmıştı. FIFA kokartlı hakemimiz, futbol kamuoyunda şok etkisi yaratan ve büyük tepki çeken olayın ardından hastaneye kaldırılmıştı. Son derece üzgün olan Halil Umut Meler'in kendisini ziyaret edenlere tek isteğini de söyledi. İşte son dakika haberinin detayları…