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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ: Halil Umut Meler'e saldırıdan tutuklanan Faruk Koca'nın ilk ifadesi ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 12.12.2023 11:16 Güncelleme Tarihi: 12.12.2023 11:25

SON DAKİKA HABERİ: Halil Umut Meler'e saldırıdan tutuklanan Faruk Koca'nın ilk ifadesi ortaya çıktı

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulunan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklanmıştı. Kalp krizi riski sebebiyle geceyi hastanede geçiren ve bu sabah çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Koca'nın ilk ifadesi ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

Halit TURAN
SON DAKİKA HABERİ: Halil Umut Meler’e saldırıdan tutuklanan Faruk Koca’nın ilk ifadesi ortaya çıktı

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulunan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklanmıştı. Kalp krizi riski sebebiyle geceyi hastanede geçiren ve bu sabah çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Koca'nın ilk ifadesi ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA HABERİ: Halil Umut Meler’e saldırıdan tutuklanan Faruk Koca’nın ilk ifadesi ortaya çıktı

Ankara'da oynanan MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor maçının bitiş düdüğünün ardından sahaya giren MKE Ankaragücü Spor Kulübü Başkanı Faruk Koca hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmasının ardından Meler yere düştü. Bu sırada sahaya giren kişiler de Meler'i tekmeledi.

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SON DAKİKA HABERİ: Halil Umut Meler’e saldırıdan tutuklanan Faruk Koca’nın ilk ifadesi ortaya çıktı

Yaşanan olayın ardından Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturmanın tüm yönleriyle devam ettiğini belirterek "sahalarımızda görmek istemediğimiz bu tür çirkinliklere neden olanlar hakkında yargımızın gereken yaptırımlara karar vereceğinden hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

SON DAKİKA HABERİ: Halil Umut Meler’e saldırıdan tutuklanan Faruk Koca’nın ilk ifadesi ortaya çıktı

BAŞKAN KOCA İLE BİRLİKTE 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında MKE Ankaragücü Spor Kulübü Başkanı Faruk Koca ile birlikte hakim Halil Umut Meler'e tekme atan K.Ç., Ş.Y.Ş. ile görüntü analizlerinden sahaya girdikleri ancak hakem Meler'e yönelik eylemleri bulunmayan R. K., Ö.O.Ü, V.D. gözaltına alındı. 6 şüpheli Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alındıktan sonra Ankara Batı Adliyesi'ne sevk edildi.

SON DAKİKA HABERİ: Halil Umut Meler’e saldırıdan tutuklanan Faruk Koca’nın ilk ifadesi ortaya çıktı

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında MKE Ankaragücü Spor Kulübü Başkanı Faruk Koca, Ş. Y. Ş. ve K. Ç. sevk edildikleri Ankara Batı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kırık oluşacak şekilde yaralamak" suçundan tutuklandı.

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