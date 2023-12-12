Giriş Tarihi: 12.12.2023 11:16
Güncelleme Tarihi: 12.12.2023
11:25
SON DAKİKA HABERİ: Halil Umut Meler'e saldırıdan tutuklanan Faruk Koca'nın ilk ifadesi ortaya çıktı
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulunan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklanmıştı. Kalp krizi riski sebebiyle geceyi hastanede geçiren ve bu sabah çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Koca'nın ilk ifadesi ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...