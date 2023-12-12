SON DAKİKA HABERİ: Halil Umut Meler’e saldırıdan tutuklanan Faruk Koca’nın ilk ifadesi ortaya çıktı

Yaşanan olayın ardından Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturmanın tüm yönleriyle devam ettiğini belirterek "sahalarımızda görmek istemediğimiz bu tür çirkinliklere neden olanlar hakkında yargımızın gereken yaptırımlara karar vereceğinden hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi.