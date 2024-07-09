SON DAKİKA HABERİ: Hollanda maçı sonrası Montella için flaş sözler! "Günümüz futbolunun iki önemli ilkesi..."

ÖMER ÜRÜNDÜL: "FUTBOLUN İKİ TANE ÖNEMLİ İLKESİ VAR..."

Günümüz futbolunun iki tane çok önemli ilkesi var... Birincisi; oturmuş bir sistem, ikincisi de birbirlerinin özelliklerini bilen futbolcular... Bu iki önemli ilke de bizim milli takımımızda yok. Bu önemli rahatsızlığı en aza indirmenin tek formülü kadro istikrarıdır.