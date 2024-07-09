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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ: Hollanda maçı sonrası Montella için flaş sözler! "Günümüz futbolunun iki önemli ilkesi..."
Giriş Tarihi: 09.07.2024 11:48 Güncelleme Tarihi: 09.07.2024 11:54

SON DAKİKA HABERİ: Hollanda maçı sonrası Montella için flaş sözler! "Günümüz futbolunun iki önemli ilkesi..."

SON DAKİKA HABERLERİ: A Milli Takımımız, EURO 2024'te çeyrek finalde Hollanda'ya karşı 2-1 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti. Özellikle oyuncu değişiklikleriyle gündeme gelen Vincenzo Montella birçok eleştirinin de hedefi oldu. SABAH Spor'un usta kalemlerinden Ömer Üründül, bugünkü yazısında Milli Takım ve Montella hakkında çarpıcı eleştirilerde bulundu.

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SON DAKİKA HABERİ: Hollanda maçı sonrası Montella için flaş sözler! Günümüz futbolunun iki önemli ilkesi...

EURO 2024'te A Milli Takım'ın serüveni sona erdi... Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta ilk yarıyı Samet Akaydin'in golüyle 1-0 önde kapatan ay-yıldızlı ekip, ikinci yarıda kalesinde gördüğü gollerle mağlup oldu ve yarı final şansını kaçırdı.

SON DAKİKA HABERİ: Hollanda maçı sonrası Montella için flaş sözler! Günümüz futbolunun iki önemli ilkesi...

TÜRKİYE 2. YARI FİNAL ŞANSINI KAÇIRDI

A Milli Futbol Takımı, 6. kez mücadele ettiği Avrupa Şampiyonası'nda 2. kez yarı finalde mücadele etme şansını kullanamadı. Ay-yıldızlı ekip, EURO 2008'de büyük bir başarıya imza atarak, yarı finale kadar yükseldi. Almanya'ya 3-2 yenilen Türkiye, Avrupa şampiyonaları tarihindeki en iyi derecesine imza atmıştı.

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SON DAKİKA HABERİ: Hollanda maçı sonrası Montella için flaş sözler! Günümüz futbolunun iki önemli ilkesi...

MİLLİ FUTBOLCULAR BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Ay-yıldızlı ekip, karşılaşmanın ardından büyük üzüntü yaşadı. Kaptan Hakan Çalhanoğlu ve bazı oyuncuların gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

SON DAKİKA HABERİ: Hollanda maçı sonrası Montella için flaş sözler! Günümüz futbolunun iki önemli ilkesi...

ÖMER ÜRÜNDÜL: "FUTBOLUN İKİ TANE ÖNEMLİ İLKESİ VAR..."

Günümüz futbolunun iki tane çok önemli ilkesi var... Birincisi; oturmuş bir sistem, ikincisi de birbirlerinin özelliklerini bilen futbolcular... Bu iki önemli ilke de bizim milli takımımızda yok. Bu önemli rahatsızlığı en aza indirmenin tek formülü kadro istikrarıdır.

SON DAKİKA HABERİ: Hollanda maçı sonrası Montella için flaş sözler! Günümüz futbolunun iki önemli ilkesi...

"SENELERDİR KADRO İSTİKRARINI SAĞLAYAMAYAN BİR TAKIMIZ"

Biz senelerdir kadro istikrarını sağlayamayan bir takımız. Bu yüzden kolay gibi gözüken rakipler karşısında bile her zaman sıkıntılar yaşadık. Güçlü rakipler karşısında da o günkü hırsımız ve savaşçı ruhumuzla zoru başarmaya çalıştık.

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