Giriş Tarihi: 09.07.2024 11:48
Güncelleme Tarihi: 09.07.2024
11:54
SON DAKİKA HABERİ: Hollanda maçı sonrası Montella için flaş sözler! "Günümüz futbolunun iki önemli ilkesi..."
SON DAKİKA HABERLERİ: A Milli Takımımız, EURO 2024'te çeyrek finalde Hollanda'ya karşı 2-1 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti. Özellikle oyuncu değişiklikleriyle gündeme gelen Vincenzo Montella birçok eleştirinin de hedefi oldu. SABAH Spor'un usta kalemlerinden Ömer Üründül, bugünkü yazısında Milli Takım ve Montella hakkında çarpıcı eleştirilerde bulundu.